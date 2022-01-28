США отправит новую военную помощь в Украину, — Пентагон

По словам пресс-секретаря Пентагона, Россия продолжает наращивать боевые силы на границе с Украиной и в Беларуси.

Соединенные Штаты продолжат отправлять в Украину военную помощь. Сейчас готовится новый пакет оборонной помощи и Пентагон ищет способы ускорить этот процесс. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Керби на брифинге.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы уже сделали 3 отправления, будут еще" — сказал он.

Керби уточнил, что не может озвучить виды оружия, которые США предоставят Украине в целях безопасности. Он заявил, что американская группа экспертов изучала потребности Украины в системах противовоздушной и противоракетной обороны и добавил, что в США регулярно общаются с Украиной по поводу ее потребности в вооружении.

"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными по поводу публичной рекламы тех возможностей, которые были предоставлены Украине. Учитывая размеры, масштабы и возможности, расположенные против них по ту сторону их границы… Мы постоянно общаемся с ними (Украиной — Ред.) об их потребностях и возможностях. И я подозреваю, что эти разговоры будут продолжаться" — сказал пресс-секретарь Пентагона.

Джон Керби заявил, что Россия продолжает наращивать военную технику на границе с Украиной и в Беларуси.

"Что касается наращивания России, то мы продолжаем наблюдать, в том числе за последние 24 часа, большее нагромождение надежных боевых сил, собранных россиянами, опять же, в западной части их страны и в Беларуси" — заявил Керби.

Фокус писал о том, что вечером, 27 января состоялся телефонный разговор украинского и американского президентов. В ходе беседы Владимир Зеленский и Джо Байден обсуждали деэскалацию, военную помощь и финансовую поддержку Украины.

Напомним, 25 января в Украину прибыл третий самолет с военной помощью от США. В страну прибыло оборудование и боеприпасы оборонительного направления. Это связано с агрессией России на границе с Украиной. 23 января в Украину прилетел 2 самолет с американской помощью. На борту было 80 тонн оружия. Первый самолет с вооружением от США прибыл 22 января, в нем было летальное оружие и боеприпасы для украинских военных на $200 млн.