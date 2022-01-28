США відправить нову військову допомогу в Україну, — Пентагон

За словами прессекретаря Пентагону, Росія продовжує нарощувати бойові сили на кордоні з Україною та в Білорусі.

Сполучені Штати продовжать надсилати в Україну військову допомогу. Наразі готується новий пакет оборонної допомоги, і Пентагон шукає способи прискорити цей процес. Про це заявив речник Пентагону Джон Кербі на брифінгу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми вже зробили 3 відправлення, будуть ще" — сказав він.

Кербі уточнив, що не може озвучити види зброї, які США нададуть Україні з метою безпеки. Він заявив, що американська група експертів вивчала потреби України в системах протиповітряної та протиракетної оборони та додав, що в США регулярно спілкуються з Україною щодо її потреби в озброєнні.

"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними з приводу публічної реклами тих можливостей, які були надані Україні. Враховуючи розміри, масштаби та можливості, розташовані проти них по той бік їхнього кордону... Ми постійно спілкуємося з ними (Україною — Ред.) про їхні потреби та можливості. І я підозрюю, що ці розмови продовжуватимуться", — сказав прессекретар Пентагону.

Джон Кербі заявив, що Росія продовжує нарощувати військову техніку на кордоні з Україною та в Білорусі.

"Щодо нарощування Росії, то ми продовжуємо спостерігати, у тому числі за останні 24 години, більше нагромадження надійних бойових сил, зібраних росіянами, знову ж таки, у західній частині їхньої країни та в Білорусі" — заявив Кербі.

Фокус писав про те, що ввечері, 27 січня, відбулася телефонна розмова українського й американського президентів. Під час бесіди Володимир Зеленський і Джо Байден обговорювали деескалацію, військову допомогу та фінансову підтримку України.

Нагадаємо, 25 січня в Україну прибув третій літак із військовою допомогою від США. У країну прибуло обладнання та боєприпаси оборонного спрямування. Це пов'язано із агресією Росії на кордоні з Україною. 23 січня в Україну прилетів 2 літак із американською допомогою. На борту було 80 тонн зброї. Перший літак із озброєнням від США прибув 22 січня, у ньому була летальна зброя та боєприпаси для українських військових на $200 млн.