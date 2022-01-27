Почему в случае нового вторжения России Украина в конце концов победит

Владимир Путин уже потерял Украину.

Провальный эксперимент с тоталитарным советским коммунизмом прекратился. Но Украина продолжает быть жертвой извращенного, предвзятого и отрицающего реальность взгляда на историю, воплощенного в стремлении Путина заменить версию сталинизма 21-го века на современную модель Российской империи.

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Фокус перевел новый текст Юрия Полякивского, посвященный военной угрозе со стороны Кремля и будущему Украины.

История шагнула вперед после Второй мировой войны, а Путин остался таким же, как был. Путин до сих пор стремится переосмыслить и воплотить сформированные под влиянием Сталина устаревшие геополитические взгляды. Эти идеи уже давно категорически отвергли страны Восточной Европы, где общество приверженно принципам демократических свобод и международного порядка, основанного на утверждении национальной независимости и суверенитета.

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После падения Берлинской стены "страны-заложники" были преобразованы. Украинцы стали последними из этих пленных и угнетенных народов, жаждущих демократии. Действия Путина и его последние высказывания убедительно свидетельствуют о том, что он не может принять этот факт и что любой нарратив о свободе, будь то в индивидуальном или в национальном масштабе, находится за пределами его понимания, не говоря уже о принятии. Самое печальное, что в его "обществе страха" нет никого, кто имел бы мужество сказать Путину об этом и убедить его в серьезных последствиях его агрессивных действий для будущего в цивилизованном мире. К сожалению, давление общественного мнения и самих граждан России не оказывает на Путина никакого воздействия.

Когда же мы сможем однозначно заявить, что Путина заботит только применение власти?

[ + – ] История шагнула вперед после Второй мировой войны, а Путин остался таким же, как был Фото: скриншот

Пока Путин угрожает и нагнетает страх наращиванием войск на украинской границе, без ответа остается вопрос: на что он готов пойти, чтобы уничтожить стремление Украины к независимости и суверенитету и отказать ей в суверенном выборе вступить в НАТО в ответ на постоянную российскую агрессию?

Развитие событий на местах говорит о том, что в ближайшие недели Путин предпримет усилия, чтобы подчинить независимую Украину своему диктату, сделав ее частью русского мира в пределах своей "сферы влияния".

В результате будет положен конец ее демократическому курсу, а также праву и желанию определять свой выбор в области безопасности.

Однако необходимо задать и другие вопросы: сколько мужчин и женщин погибнет, и в какой степени Украина будет отдана на съедение России в ее последней попытке возродить устаревшую, деспотичную, авторитарную, политически архаичную и экономически неэффективную империалистическую Россию? Путин и российская нация должны понести моральную и финансовую ответственность.

Украинцы хорошо знают характер и личность Путина. Они не боятся ни его, ни его угроз. К сожалению, предстоящая война с запозданием покажет степень враждебности Путина ко всему западному. В конце концов станет очевидной безжалостность вдохновенного Сталиным бывшего коммунистического аппаратчика, все еще ослепленного ностальгической близорукостью, который отрицает смерть миллионов людей от голода и не уважает основные права человека и достоинство личности.

Недавняя история показывает два основных достижения граждан Украины, которые дают основание делать выводы об их поведении в предстоящей войне и возможной оккупации.

Первое – это избавление от коррумпированного пророссийского руководства режима Виктора Януковича во время "революции достоинства" в Украине.

Второе – эффективный ответ на агрессию России на востоке Украины и в Крыму.

Многие забывают о недостаточной подготовке сил обороны Украины во времена Януковича и о реакции добровольцев, которые собрались со всех концов Украины, остановив дальнейшее вторжение России. Этот опыт и достижение изменили отношение украинцев к России и самооценку страны.

Путин допустил множество просчетов в отношении Украины

Он чудовищно неправильно понял население Украины, полагая, что оно будет продолжать терпеть методы управления и коррупцию российского лакея Януковича. Путин даже представить себе не мог мощь противодействия правительству, само существование которого стало оскорблением для граждан.

[ + – ] Путин чудовищно неправильно понял население Украины Фото: telekritika.ua

Ответом Путина на политические изменения в Киеве стало оппортунистическое, насильственное и незаконное вторжение в Украину. При этом он неправильно оценил реакцию народа Украины, который посчитал это нарушением своих стремлений к мирной жизни на своей земле.

Следуя стратегии Гитлера в Австрии, он ошибочно предположил, что большое количество русскоязычных украинцев и продолжавшаяся десятилетиями русификация Украины приведут к беспрекословной поддержке российской оккупации. Вместо этого он ускорил и активизировал процесс украинизации, укрепив преданность украинцев строительству независимого государства.

Он усилил недоверие к себе и России, поскольку народ Украины переосмыслил, что значит быть украинцем. Это не означает быть против всего русского – это означает восставать против любых форм угнетения.

Майдан был восстанием всей страны против парадигм управления, возникших в результате советского коммунизма и его отпрыска – олигархической системы, вдохновленной Россией, которая извратила все стороны жизни в Украине. Украинцы больше не хотели и не хотят такого влияния на свою жизнь.

Путин также предполагал и пропагандировал "братство" между русским и украинским народами. Вторжение, оккупация и агрессивные действия на оккупированных землях только подтвердили, что это советский и империалистический пропагандистский миф.

Украинцы не забывают о 14 тысячах убитых за время последней российской агрессии. Погибших считают героями. Украинцы всех возрастов готовы сражаться и умирать, если русские снова вторгнутся.

В то же время украинцы не забывают о почти 1,6 миллионах внутренних перемещенных лиц в результате российского вторжения на востоке, которое привело к массовым переездам семей внутри страны, потере имущества и привычного образа жизни. Они привыкли к таким лишениям.

Украинцы продолжают возмущаться действиями Путина, считая, что они препятствуют их желанию приблизиться к своим историческим европейским корням и создать институты западного типа, которые приведут к осуществлению их экономических устремлений, большему чувству правовой справедливости, большему равенству и справедливости в обществе.

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Путин не смог понять желание Украины построить постсоветское и западное общество, основанное на достоинстве, свободе, равном применении правосудия, чувстве справедливости и верховенстве закона. Украинцы высмеивают Путина. Они сыты по горло им и тем миром, который он предлагает. Они презирают его постоянные угрозы и непрерывные попытки дестабилизировать их страну.

Поведение Путина укрепило решимость украинского народа противостоять ему.

Последние опросы показывают, что около 60% жителей Украины готовы взять в руки оружие против вторжения любой силы. От 40 до 50 тысяч закаленных в боях добровольцев, которые приобрели военный опыт, отражая первое вторжение России, окажутся на любом фронте примерно через 2 дня.

Некогда дезорганизованная армия Украины теперь мобилизована и высоко мотивирована, поскольку готова противостоять вторгшейся имперской угрозе у порога своего дома, приобретя многолетний боевой опыт. Ожидаемые поставки оружия дадут возможность защитить свою суверенную европейскую страну.

В конечном итоге, продолжение войны между Россией и Украиной откроет миру некоторые основные и непреложные истины – Украина не Россия и никогда ею не была.

Украина – независимая и суверенная европейская страна. Страна с уникальной культурой, самобытным языком, национальной историей, которая складывалась веками. Украинцы, хотя и являются мирным и неагрессивным народом, который всего несколько лет назад полагал, что его безопасность будет гарантирована другими странами посредством Будапештского меморандума и недавних Минских соглашений, готовы вступить в войну, чтобы утвердить свой суверенитет и обеспечить свою независимость.

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Украина однозначно отказалась быть частью русского мира и жить в "сфере влияния" России. Она имеет право и несет ответственность за определение и реализацию своих национальных интересов по своему усмотрению, придя к пониманию того, что только она определяет свою судьбу.

Украина – это зарождающаяся европейская и западная демократия, которая, несмотря на слабое политическое руководство, пытается строить государство вопреки России и ее попыткам ослабить своего демократического соседа с помощью агрессивных военных средств.

Украина будет противостоять России, несмотря на ленивые попытки западных партнеров предоставить ей оружие для обороны и переубедить Россию дипломатическими методами.

Каким бы ни был исход на местах, истинные отношения между Россией и Украиной будут определять ближайшее столетие. Полномасштабная война с Россией даст Украине новое определение того, что значит быть и, надеюсь, существовать как суверенное и независимое европейское государство.

В каком-то смысле это не Путин проиграл Украину. Сама по себе война с Россией утвердит государственность Украины раз и навсегда. Таким образом, Украина побеждает.

Об авторе

Юрий Полякивский – канадский политический аналитик. Корреспондент New Europe в Украине.