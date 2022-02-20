"На грані вторгнення": засновник Virgin Galactiс Бренсон закликав світ підтримати Україну

Мільярдер вважає, що інші країни мають підтримати державу, яка відмовилася від ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум разом із Росією.

Британський мільярдер, філантроп та засновник Virgin Group Річард Бренсон опублікував у Instagram пост, у якому висловив підтримку Україні. Бізнесмен вважає, що світ має підтримати країну, яка відмовилася від ядерної зброї, а зараз перебуває на межі війни.

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"Світ має підтримати Україну. Ми не повинні залишати країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз перебуває на межі вторгнення тієї ж країни, яка переконала її це зробити", — написав Бренсон, вочевидь маючи на увазі Будапештський меморандум.

Явну підтримку Україні в такій непростій ситуації надають не лише представники світових бізнес-еліт, а й звичайні британські громадяни. Як повідомила у своєму Facebook українська телеведуча Марічка Падалко, сьогодні під час футбольного матчу між командами "Ліверпуль" та "Норвіч" на трибунах було помічено державний прапор України. Як повідомляє телеведуча, прапор розгорнули вболівальники "Ліверпуля".

Нагадаємо, що 18 лютого Великобританія на тлі ескалації кризи на Сході України тимчасово закрила посольство у Києві. Консульство продовжує свою роботу у Львові, проте приймає відвідувачів лише за попереднім записом.

Голова комітету з оборони Палати громад Парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу повідомив, що зараз розпочинається робота над створенням альянсу України, Великої Британії та Польщі. За його словами, на створення союзу може піти близько 10 років.