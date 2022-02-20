"На гране вторжения": основатель Virgin Galactiс Брэнсон призвал мир поддержать Украину

Миллиардер считает, что другие страны должны поддержать государство, которое отказалось от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум вместе с Россией.

Британский миллиардер, филантроп и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон опубликовал в Instagram пост, в котором выразил поддержку Украине. Бизнесмен считает, что мир должен поддержать страну, которая отказалась от ядерного оружия, а теперь находится на гране войны.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны покидать страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той же страны, которая убедила ее сделать это", — написал Брэнсон, по всей видимости имея в виду Будапештский меморандум.

Очевидную поддержку Украине в столь непростой ситуации оказывают не только представители мировых бизнес-элит, но и обычные британские граждане. Как сообщила в своем Facebook украинская телеведущая Маричка Падалко, сегодня во время футбольного матча между командами "Ливерпуль" и "Норвич" на трибунах был замечен государственный флаг Украины. Как сообщает телеведущая, флаг развернули болельщики "Ливерпуля".

Напомним, что 18 февраля Великобритания на фоне эскалации кризиса на Востоке Украины временно закрыла посольство в Киеве. Консульство продолжает свою работу во Львове, однако принимает посетителей только по предварительной записи.

Глава комитета по обороне Палаты общин Парламента Великобритании Тобиас Эллвуд в эксклюзивном интервью Фокусу сообщил, что сейчас начинается работа над созданием альянса Украины, Великобритании и Польши. По его словам, на создание союза может уйти около 10 лет.