Создание альянса "Украина-Британия-Польша" может занять до 10 лет - комитет обороны Великобритании

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось.

17 февраля с рабочим визитом в Украину приехал глава комитета по обороне Палаты общин Парламента Великобритании Тобиас Эллвуд. Он заявил о том, что Запад должен очень быстро перегруппироваться, действовать сообща, чтобы остановить российскую агрессию и помочь Украине. В эксклюзивном интервью Фокусу он сообщил, что сейчас начинается работа над созданием альянса Украина, Великобритания и Польша, но на это может уйти 10 лет.

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"Когда я был прошлый раз в Украине, говорил об этом, и собственно для чего я приезжал. Я думаю, нам нужно прикладывать еще больше усилий, чтобы больше развивать условия для такого альянса, потому что он поможет вам. Десять лет, — вполне возможно, это именно те часовые рамки в которых мы будем к этому идти", — сообщил Эллвуд Фокусу

Напомним, 1 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось.

"Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества", – рассказал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что альянс Украины, Польши и Великобритании — украинская инициатива. Ее целью является не географическая близость стран, а создание "пояса безопасности и процветания".

Ранее Фокус сообщал, что о готовящемся трехстороннем альянсе Украины, Польши и Великобритании рассказал посол Вадим Пристайко.