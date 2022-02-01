Альянс Украины, Польши и Великобритании является нашей инициативой — Кулеба

По словам главы украинского МИДа, целью альянса является не географическая близость стран, а создание "пояса безопасности и процветания".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 1 февраля 2022 года, что суть украинской внешней политики такова: создать вокруг себя пояс процветания, и балто-черноморскую ось государств. В новом альянсе, главное — не географическая близость трех стран, а готовность Польши, Великобритании и Украины укреплять свою безопасность, развивать торговлю, быть готовыми к совместным действиям, сообщает "Европейская правда".

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"Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания когда-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы", — подчеркнул Кулеба.

С инициативой создания такого формата сотрудничества выступила Украина в октябре 2021 года. "Честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому еще раз повторяю: верьте в свое государство. Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад", — отметил министр.

Так появились Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, отметил министр.

Новый формат сотрудничества, предложенный украинской стороной, является частью ее стратегии малых альянсов, как части проактивной внешней политики Украины. Все три государства, как говорит Кулеба, в полной мере осознают существующие угрозы для безопасности Европы.

Мы объединяем усилия, направленные от трех морей, Черного, Атлантического и Балтийского, чтобы создать новые возможности в сфере инвестиций, торговли, энергетики — в частности, возобновляемой.

Кулеба рассказал, что о создании нового политического формата сотрудничества должны были объявить по приезду в Украину главы британского МИД — Лиз Трасс. Но объявление немного задержится из-за того, что его британская коллега заболела COVID-19.

Появившееся время украинские дипломаты потратят на то, что будут оттачивать стратегии трехстороннего сотрудничества.

Ранее Фокус сообщал, что о готовящемся трехстороннем альянсе Украины, Польши и Великобритании рассказал посол Вадим Пристайко.

Тем временем, стало известно, что НАТО не будет размещать в Украине свои боевые подразделения.

Тем не менее НАТО привела силы своих союзников в Европе в полную боевую готовность в связи с российской агрессией против Украины.