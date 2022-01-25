НАТО не будет размещать войска в Украине, — Столтенберг

Руководство блока отказалось размещать в Украине свои боевые подразделения, но заявляет о готовности защищать своих союзников. В особенности в восточной части Альянса.

В понедельник, 25 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что руководство блока не планирует размещение своих войск в Украине. Об этом сообщает CNN.

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"НАТО не будет направлять военнослужащих НАТО в Украину, но мы хотим убедиться в отсутствии недопонимания относительно нашей готовности защищать союзников, в особенности в восточной части альянса", — заявил Столтенберг в интервью CNN, отвечая на вопрос о том, почему блок увеличивает свое присутствие на восточном фланге, в регионе Черного и Балтийского морей.

В недавнем заявлении руководства НАТО, которое было сделано в понедельник, упоминалось о том, что страны, представляющие блок, объявили о ряде развертываний на территории Восточной Европы. Дания отправила в Балтийское море фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву. Нидерланды направили в Болгарию два истребителя F-35. В свою очередь, Франция заявляет о готовности усилить войска в Румынии. США также рассматривают возможность расширения своего военного присутствия на Востоке.

В этом заявлении НАТО не указывалось, что войска альянса будут помогать Украине, которая не входит в состав НАТО.

Столтенберг отметил в своем интервью, что сейчас руководство НАТО раздумывает над тем, стоит ли еще больше укрепить свои позиции за счет "усиленного передового присутствия или боевых групп, в т.ч. и на юго-востоке".

"Силовое сдерживание — лучший способ предотвратить любую атаку на любого союзника НАТО, а также лучший способ предотвращения конфликта", — отметил генсек.

По его словам, до 30 января представители альянса сообщат официальным лицам РФ свой ответ на запрос о т.н. "гарантиях безопасности", которых требует Кремль от НАТО.

Генсек НАТО сказал, что руководство блока готово обсуждать с РФ вопросы, связанные с "контролем над вооружением, разоружением, открытостью информации относительно боевых действий, механизмы снижения рисков и прочие важные механизмы".

Генсек НАТО считает, что в сложившемся положении все же может быть дипломатическое решение, однако требуются определенные шаги со стороны Кремля, направленные на деэскалацию и готовность участвовать в политических переговорах с представителями стран НАТО и союзников.

Напомним, что президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, а официальный Загреб отзовет "всех до единого" своих солдат из армии блока, если конфликт между Россией и Украиной обострится. Также хорватский лидер назвал Революцию Достоинства госпереворотом.