НАТО не розміщуватиме війська в Україні, — Столтенберг

Керівництво блоку відмовилося розміщувати в Україні свої бойові підрозділи, але заявляє про готовність захищати своїх союзників, особливо у східній частині.

У понеділок, 25 січня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що керівництво блоку не планує розміщення своїх військ в Україні. Про це повідомляє CNN.

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"НАТО не спрямовуватиме військовослужбовців НАТО в Україну, але ми хочемо переконатися у відсутності непорозуміння щодо нашої готовності захищати союзників, особливо у східній частині альянсу", — заявив Столтенберг в інтерв'ю CNN, відповідаючи на питання про те, чому блок збільшує свою присутність на східному фланзі, у регіоні Чорного та Балтійського морів.

У нещодавній заяві керівництва НАТО, яка була зроблена в понеділок, згадувалося про те, що країни, які представляють блок, оголосили про низку розгортань на території Східної Європи. Данія відправила до Балтійського моря фрегат і чотири винищувачі F-16 у Литву. Нідерланди направили до Болгарії два винищувачі F-35. Зі свого боку Франція заявляє про готовність посилити війська в Румунії. США також розглядають можливість розширення своєї військової присутності на Сході.

У цій заяві НАТО не вказувалося, що війська альянсу допомагатимуть Україні, яка не входить до складу НАТО.

Столтенберг зазначив у своєму інтерв'ю, що зараз керівництво НАТО роздумує над тим, чи варто ще більше зміцнити свої позиції за рахунок посиленої передової присутності або бойових груп, зокрема і на південному сході.

"Силове стримування — найкращий спосіб запобігти будь-якій атаці на будь-якого союзника НАТО, а також найкращий спосіб запобігання конфлікту", — зазначив генсек.

За його словами, до 30 січня представники альянсу повідомлять офіційним особам РФ свою відповідь на запит про т.зв. "гарантії безпеки", яких вимагає Кремль від НАТО.

Генсек НАТО сказав, що керівництво блоку готове обговорювати з РФ питання, пов'язані з "контролем над озброєнням, роззброєнням, відкритістю інформації щодо бойових дій, механізмами зниження ризиків та іншими важливими механізмами".

Генсек НАТО вважає, що у цій ситуації все ж таки може бути дипломатичне рішення, проте потрібні певні кроки з боку Кремля, спрямовані на деескалацію та готовність брати участь у політичних переговорах з представниками країн НАТО та союзників.

Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Миланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а офіційний Загреб відкличе "всіх до єдиного" своїх солдатів з армії блоку, якщо конфлікт між Росією та Україною загостриться. Також хорватський лідер назвав Революцію Гідності держпереворотом.