Альянс України, Польщі та Великобританії є нашою ініціативою

За словами голови українського МЗС, метою альянсу є не географічна близькість країн, а створення "поясу безпеки та процвітання".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав 1 лютого 2022 року, що суть української зовнішньої політики така: створити навколо себе пояс процвітання та балто-чорноморську вісь держав. У новому альянсі головне не географічна близькість трьох країн, а готовність Польщі, Великої Британії та України зміцнювати свою безпеку, розвивати торгівлю, бути готовими до спільних дій, повідомляє "Європейська правда".

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"Нагадаю: суть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання колись у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, згуртовуючи дружні та близькі за духом країни в малі альянси", — підкреслив Кулеба.

З ініціативою створення такого формату співпраці виступила Україна у жовтні 2021 року. "Чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому ще раз повторюю: вірте у свою державу. Я вдячний колегам та друзям Ліз Трасс та Збіґнєву Рау, які жваво відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, у яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок", — зазначив міністр.

Так з'явився Люблінський трикутник із Литвою та Польщею, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою, зазначив міністр.

Новий формат співпраці, запропонований українською стороною, є частиною її стратегії малих альянсів як частини проактивної зовнішньої політики України. Усі три держави, як каже Кулеба, повною мірою усвідомлюють загрози для безпеки Європи.

Ми об'єднуємо зусилля, спрямовані від трьох морів, Чорного, Атлантичного та Балтійського, щоб створити нові можливості у сфері інвестицій, торгівлі, енергетики, зокрема, відновлюваної.

Кулеба розповів, що про створення нового політичного формату співпраці мали оголосити після приїзду в Україну голови британського МЗС — Ліз Трасс. Але оголошення трохи затримається через те, що його британська колега захворіла на COVID-19.

Українські дипломати час, що з'явився, витратять на те, що відточуватимуть стратегії тристороннього співробітництва.

Раніше Фокус повідомляв, що про тристоронній альянс України, Польщі і Великобританії, який готується, розповів посол Вадим Пристайко.

Тим часом стало відомо, що НАТО не розміщуватиме в Україні своїх бойових підрозділів.

Проте НАТО привело сили своїх союзників у Європі в повну бойову готовність у зв'язку з російською агресією проти України.