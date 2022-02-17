Створення альянсу "Україна-Британія-Польща" може зайняти до 10 років — комітет оборони Великої Британії

Україна, Польща та Великобританія створюють новий альянс: він має зміцнити пояс безпеки та посилити Балто-Чорноморську вісь.

17 лютого з робочим візитом в Україну приїхав голова Комітету з оборони Палати громад Парламенту Великобританії Тобіас Елвуд. Він заявив про те, що Захід має дуже швидко перегрупуватися, діяти спільно, щоб зупинити російську агресію та допомогти Україні. В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу він повідомив, що зараз розпочинається робота над створенням альянсу Україна, Великобританія та Польща, але на це може піти 10 років.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Коли я був минулого разу в Україні, говорив про це, і власне для чого я приїжджав. Я думаю, нам потрібно прикладати ще більше зусиль, щоб більше розвивати умови для такого альянсу, тому що він допоможе вам. Десять років — цілком можливо, це саме ті часові рамки, в яких ми будемо до цього йти", — повідомив Елвуд Фокусу

Нагадаємо, 1 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий альянс: він має зміцнити пояс безпеки та посилити Балто-Чорноморську вісь.

"Ми створюємо пояс безпеки та процвітання та посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з'явилися Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою. Усі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що альянс України, Польщі та Великої Британії – українська ініціатива. Її метою є не географічна близькість країн, а створення "поясу безпеки та процвітання".

Раніше Фокус повідомляв, що про тристоронній альянс України, Польщі й Великобританії, який готують, розповів посол Вадим Пристайко.