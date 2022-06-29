Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель (фото)

Британский миллиардер интересовался возможностями восстановления аэропорта в Гостомеле.

71-летний британский предприниматель, основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Украину и в рамках своего визита посетил Гостомель. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале начальник Гостомельськой поселковой военной администрации.

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"Ричард Брэнсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики. В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпром и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта", – написал чиновник.

На одном из фото Брэнсон позирует на фоне уничтоженного самолета "Мрия". Крупнейший в мире транспортный самолет украинского производства Ан-225 был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в результате воздушной атаки российских войск

Отметим, что еще до вторжения российской армии в Украину британец призывал политиков не оставлять нашу страну в беде.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны покидать страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той же страны, которая убедила ее сделать это", – писал он 19 февраля. Через пять дней после этого ВС РФ нашали бомбить города соседнего государства, развязав кровавую войну, которая длится уже пятый месяц.

В январе 2022-го миллиардер говорил о том, что Путин не сможет победить в любой войне против Украины, однако способен принести страдания мирному населению, поэтому мировой бизнес должен объединиться.