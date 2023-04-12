Елена Зеленская, Говард Баффет и Ричард Брэнсон посетили Бучу

В это городе, который был оккупирован ВС РФ, первая леди Украины дала старт строительству фабрики-кухни.

Related video

Супруга президента Украины, Елена Зеленская, посетила Бучу в компании Говарда Баффета и Ричарда Брэнсона. Они открыли строительство первой в Украине фабрики-кухни в Буче. Проект второго такого предприятия согласован для города Лозовой Харьковской области. Об этом сообщает Офис президента.

Новое предприятие является частью начатой до вторжения РФ реформы школьного питания.

Елена Зеленская в Буче

Компанию первой леди составил Говард Баффет, американский филантроп и бизнесмен, сын известного инвестора Уоррена Баффета, который стал спонсором проекта. Он даже сел в кабину экскаватора.

А чуть позже к Елене Зеленской и Говарду Баффету присоединился британский миллиардер Ричард Брэнсон. Основатель компании Virgin Group и некоммерческого фонда Virgin Unite стал новым послом глобальной платформы по сбору средств на восстановление Украины United24.

Елена Зеленская, Говард Баффет и Ричард Брэнсон в Буче Фото: Офис президента

Ожидается, что фабрика-кухня в Буче обеспечит питанием сразу три общины: саму Бучу, Немешаево и Бородянку, где находятся несколько десятков учебных заведений.

Мощности производства могут быть перенастроены или расширены, чтобы кормить не только школьников, но и временно перемещенных лиц и местных жителей.

"Для нашей страны и всего мира Буча – место российских преступлений, но мы хотим, чтобы вместе с этой драматической памятью она продолжала жить как нормальный, счастливый город, становиться более комфортным, чтобы на этих улицах играли дети. Чтобы этот город был таким, каким он задуман: родным, любимым, местом силы для тысяч людей. Чтобы жители его не потеряли, а ценили еще больше", – сказала Елена Зеленская. По ее словам, фабрика-кухня стала началом возвращения к проекту реформы школьного питания, которую она начала до войны.

Первая леди поблагодарила команду Говарда Баффета – за любовь к Украине, веру в нее и в ее детей.

Говард Баффет в экскаваторе Фото: Офис президента

Для визита в Бучу и на стройплощадку первая леди Украины выбрала простой и удобный наряд: джинсы, кроссовки и черную непромокаемую куртку – в последние дни в Украине идет дождь. Под курткой у нее был черный гольф и блейзер в тон.

Напомним, Ричард Брэнсон уже посещал Украину в прошлом году. Он был в Гостомеле.