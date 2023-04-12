Елена Зеленская, Говард Баффет и Ричард Брэнсон посетили Бучу
В это городе, который был оккупирован ВС РФ, первая леди Украины дала старт строительству фабрики-кухни.
Супруга президента Украины, Елена Зеленская, посетила Бучу в компании Говарда Баффета и Ричарда Брэнсона. Они открыли строительство первой в Украине фабрики-кухни в Буче. Проект второго такого предприятия согласован для города Лозовой Харьковской области. Об этом сообщает Офис президента.
Новое предприятие является частью начатой до вторжения РФ реформы школьного питания.
Компанию первой леди составил Говард Баффет, американский филантроп и бизнесмен, сын известного инвестора Уоррена Баффета, который стал спонсором проекта. Он даже сел в кабину экскаватора.
А чуть позже к Елене Зеленской и Говарду Баффету присоединился британский миллиардер Ричард Брэнсон. Основатель компании Virgin Group и некоммерческого фонда Virgin Unite стал новым послом глобальной платформы по сбору средств на восстановление Украины United24.
Ожидается, что фабрика-кухня в Буче обеспечит питанием сразу три общины: саму Бучу, Немешаево и Бородянку, где находятся несколько десятков учебных заведений.
Мощности производства могут быть перенастроены или расширены, чтобы кормить не только школьников, но и временно перемещенных лиц и местных жителей.
"Для нашей страны и всего мира Буча – место российских преступлений, но мы хотим, чтобы вместе с этой драматической памятью она продолжала жить как нормальный, счастливый город, становиться более комфортным, чтобы на этих улицах играли дети. Чтобы этот город был таким, каким он задуман: родным, любимым, местом силы для тысяч людей. Чтобы жители его не потеряли, а ценили еще больше", – сказала Елена Зеленская. По ее словам, фабрика-кухня стала началом возвращения к проекту реформы школьного питания, которую она начала до войны.
Первая леди поблагодарила команду Говарда Баффета – за любовь к Украине, веру в нее и в ее детей.
Для визита в Бучу и на стройплощадку первая леди Украины выбрала простой и удобный наряд: джинсы, кроссовки и черную непромокаемую куртку – в последние дни в Украине идет дождь. Под курткой у нее был черный гольф и блейзер в тон.
Напомним, Ричард Брэнсон уже посещал Украину в прошлом году. Он был в Гостомеле.