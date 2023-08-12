"Полум'яні привіти": HIMARS на лівобережжі Херсонщини знищив склад БК росіян (відео)

Внаслідок атаки вдалося знищити склад боєприпасів російських окупантів на тимчасово окупованій території Лівобережжя.

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Реактивна артилерійська система HIMARS знову продемонструвала успішні результати на лівобережжі Херсонщини. Про це у Telegram-каналі 12 серпня повідомили Сили оборони півдня України.

Внаслідок атаки вдалося знищити склад боєприпасів російських окупантів. Подробиці ліквідації об'єкта не оголосили.

"HIMARS продовжує передавати полум'яні "привіти" другій армії світу!" – йдеться у дописі.

Ефективність HIMARS у війні з Росією

Бійці 30-ої бригади ЗСУ використовують різні артилерійські засоби для знищення ворога. Вони успішно застосовують HIMARS. Як повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, українські захисники зуміли ліквідувати техніку РФ завдяки професійним діям оператору БПЛА. Бійці 30-ої бригади влучними пострілами з HIMARS ліквідували техніку.

Львівські десантники 3 серпня спалили російський "Бук". Ворожу техніку помітили з повітря, попри те, що окупанти її замаскували. Далі по російському ЗРК працювала високомобільна закордонна реактивна система залпового вогню.

HIMARS вдарили по російських військах на острові Джарилгач у Чорному морі. За інформацією ЦНС, загарбники вирішили сховатися від ударів РСЗВ серед густої рослинності та тренувальних окопах на окупованому острові. Ця заповідна зона розташована за 70 км від Херсона.

Нагадаємо, 12 серпня в окупованому Бердянську в районі порту пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу збоку мікрорайону Колонія.