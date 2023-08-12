У окупованому Бердянську в районі порту пролунали вибухи, — Андрющенко (фото)

Місцеві жителі Бердянська повідомляють про масштабну пожежу збоку мікрорайону Колонія.

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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. В небі в районі порту з'явився дим. Про це 12 серпня пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Бердянськ. Вибух та прекрасне квітіння "бавовни". Судячи за все в районі порту. Маріупольский район, між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки пожежі в небі в напрямку Запорізької області", — написав він.

Місцеві телеграм-канали Бердянська теж повідомляють про пожежу. Вони розповідають про масштабну пожежу з боку мікрорайону Колонія.

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров також повідомив про пожежу з боку мікрорайону Колонія.

"Бердянську щось трапилось. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Кривому Розі зранку 12 серпня пролунали 2 сильні вибухи. Повітряна тривога на момент атаки не працювала. В ОДА повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.

Раніше повідомлялося, що під Мелітополем "кадирівці" влаштували перестрілку з осетинами. Місцеві чули стогони, а вранці бачили, як на місці перестрілки мили асфальт.