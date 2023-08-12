В оккупированном Бердянске в районе порта прогремели взрывы, — Андрющенко (фото)

Местные жители Бердянска сообщают о масштабном пожаре со стороны микрорайона Колония.

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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. В небе в районе порта появился дым. Об этом 12 августа пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Бердянск. Взрыв и прекрасное цветение "хлопка". Судя по всему в районе порта. Мариупольский район, между Ялтой и Урзуфом слышат взрывы и видят последствия пожара в небе в направлении Запорожской области", — написал он.

Местные телеграм-каналы Бердянска тоже сообщают о пожаре. Они рассказывают о масштабном пожаре со стороны микрорайона Колония.

Городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров также сообщил о пожаре со стороны микрорайона Колония.

"В Бердянске что-то случилось. Местные сообщают о большом пожаре со стороны микрорайона Колония", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Кривом Роге утром 12 августа прозвучали 2 сильных взрыва. Воздушная тревога на момент атаки не работала. В ОГА сообщили, что, к счастью, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что под Мелитополем "кадыровцы" устроили перестрелку с осетинами. Местные слышали стоны, а утром видели, как на месте перестрелки мыли асфальт.