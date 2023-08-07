Вогняне HIMARS-шоу біля Бахмута: Сирський показав знищення МСТА-Б росіян (відео)

Бійці 30-ої бригади влучними пострілами з HIMARS, як повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, зуміли ліквідувати техніку завдяки оператору БПЛА.

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Аеророзвідник на псевдо "Вялий" зафіксував перебування гаубиці МСТА-Б та допоміг артилеристам знищити її. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram 7 серпня повідомив подробиці.

Завдяки відповідним координатам бійці 30-ої бригади влучними пострілами з HIMARS зуміли ліквідувати техніку. Генерал-полковник зазначив, що відбувся й вибух боєкомплекту.

"Бахмутський напрямок. Вогняне HIMARS-шоу", – повідомив командувач.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті за 7 серпня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська на Бахмутському напрямку намагалися наступати. Такі спроби фіксували в районі Андріївки, Дружби та Курдюмівки, що розташовані на території Донецької області. Дії загарбників виявилися даремними, адже Сили оборони контролюють ситуацію та мають ініціативу. Внаслідок артилерійських обстрілів російських окупантів понад 10 населених пунктів зазнали руйнувань. Серед них – Маркове, Оріхово-Василівка та Часів Яр.

бої в районі Бахмута Фото: DeepState

Загалом протягом доби на усіх напрямках ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних удари. Зафіксовано 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак серед цивільного населення є загиблі та поранені. Протягом доби відбулось близько 28 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Нагадаємо, 7 серпня бійці 3 штурмової бригади з гаубиці М119 знищили міномет в районі Бахмута. Окупанти намагалися замаскувати зброю поблизу будинку, але завдяки успішній роботі української артилерії втратили техніку.