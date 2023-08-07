Огненное HIMARS-шоу возле Бахмута: Сырский показал уничтожение МСТА-Б россиян (видео)

Бойцы 30-й бригады меткими выстрелами из HIMARS, как сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сумели ликвидировать технику благодаря оператору БПЛА.

Related video

Аэроразведчик под псевдонимом "Вялий" зафиксировал расположение гаубицы МСТА-Б и помог артиллеристам уничтожить ее. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram 7 августа сообщил подробности.

Благодаря соответствующим координатам бойцы 30-й бригады точными выстрелами из HIMARS сумели ликвидировать технику. Генерал-полковник отметил, что произошел и взрыв боекомплекта.

"Бахмутское направление. Огненное HIMARS-шоу", — сообщил командующий.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете за 7 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские войска на Бахмутском направлении пытались наступать. Такие попытки фиксировали в районе Андреевки, Дружбы и Курдюмовки, расположенных на территории Донецкой области. Действия захватчиков оказались напрасными, ведь Силы обороны контролируют ситуацию и обладают инициативой. В результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов более 10 населенных пунктов подверглись разрушениям. Среди них — Марково, Орехово-Васильевка и Часов Яр.

бои в районе Бахмута Фото: DeepState

Всего в течение суток на всех направлениях враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара. Зафиксировано 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. В течение суток состоялось около 28 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Напомним, 7 августа бойцы 3 штурмовой бригады из гаубицы М119 уничтожили миномет в районе Бахмута. Оккупанты пытались замаскировать оружие вблизи дома, но благодаря успешной работе украинской артиллерии потеряли технику.