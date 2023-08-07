Бойцы 3 штурмовой бригады из гаубицы М119 уничтожили миномет в районе Бахмута (видео)

Оккупанты пытались замаскировать оружие вблизи дома, но благодаря успешной работе украинской артиллерии потеряли технику.

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Российские войска потеряли 120-мм миномет благодаря успешной работе бойцов 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в окрестностях Бахмута. Подробности сообщили 7 августа в Telegram подразделения.

Оккупанты пытались замаскировать оружие вблизи дома. Украинские защитники зафиксировали технику и применили гаубицу М119. Впоследствии произошло попадание. Результата удалось достичь благодаря совместным усилиям бойцов 1-й САБ 2-го самоходного артдивизиона Третьей штурмовой бригады.

"Вражеский 120-мм миномет — точно уничтожен!" — отметили штурмовики.

3 ОШБр в войне с Россией

В июле бойцы бригады "выбивали" оккупантов с территории вблизи Бахмута и закрепились на занятых рубежах. Каждый блиндаж в густой "зеленке" украинские штурмовики проверяют пулями и гранатами. Слаженную работу провели бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона в окрестностях Бахмута.

Также 13 июля 3 ОШБр уничтожила склад боекомплекта российских захватчиков в районе Бахмута. Россияне решили тщательно спрятать боекомплект в густой растительности, но все же потеряли склад благодаря точной работе украинской артиллерии. Защитники пообещали и в дальнейшем уничтожать захватчиков на украинской земле.

Артиллеристы 5-й ОШБр показали работу американской гаубицы M119A3 под Бахмутом. Эта пушка благодаря своему небольшому весу и размерам может транспортироваться на прицепе вездехода. Она должна комплектоваться баллистическим компьютером, радаром измерения начальной скорости и дополнительным радаром.

Напомним, 7 августа ВСУ применили САУ и уничтожили бронетехнику РФ. Группа вражеской бронетехники передвигалась по дороге вблизи разрушенных гражданских домов, но была остановлена украинскими войсками.