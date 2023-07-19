"Блиндажи проверяем пулями и гранатами": 3 ОШБр наступает в районе Бахмута (видео)

Украинские войска "выбивают" оккупантов с территории вблизи города в Донецкой области и закрепляются на занятых рубежах.

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Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) и в дальнейшем проводят наступательные действия и успешно атакуют российские позиции. Видео работы опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Военные бригады зачищают от оккупантов освобожденные территории и закрепляются на занятых рубежах. Каждый блиндаж в густой "зеленке" штурмовики проверяют пулями и гранатами.

Слаженную работу провели бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона в окрестностях Бахмута. Защитники пообещали и в дальнейшем уничтожать захватчиков.

"Каждый выявленный оккупант, который будет сопротивляться — будет ликвидирован", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ: ситуация в районе Бахмута

В отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 19 июля говорится о том, что ВСУ наступают в районе Бахмута и заняли почти все высоты вблизи населенного пункта. Это позволит взять город в оперативное окружение.

Украинские войска по состоянию на 18 июля продолжали контрнаступательные действия в районе города. Подразделения продвинулись на север от города. Силы обороны, как отметили американские аналитики, продвигались на запад от Ягодного, что на 3 км к северо-западу от Бахмута.

Напомним, 19 июля бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали склад боекомплекта россиян в районе Бахмута. Захватчики решили тщательно спрятать боекомплект в густой растительности, но впоследствии потеряли весь состав благодаря точной работе украинской артиллерии. Объект захватчиков был зафиксирован аэроразведкой. Впоследствии артиллерия и продемонстрировала меткость стрельбы.