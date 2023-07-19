"Бліндажі перевіряємо кулями та гранатами": 3 ОШБр наступає в районі Бахмута (відео)

Українські війська "вибивають" окупантів з території поблизу міста на Донеччині та закріплюються на зайнятих рубежах.

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Бійці 3-ої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) й надалі проводять наступальні дії та успішно атакують російські позиції. Відео роботи опубліковано у Telegram-каналі підрозділу.

Військові бригади зачищають від окупантів звільнені території та закріплюються на зайнятих рубежах. Кожен бліндаж у густій "зеленці" штурмовики перевіряють кулями та гранатами.

Злагоджену роботу провели бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону на околицях Бахмута. Захисники пообіцяли й надалі знищувати загарбників.

"Кожного виявленого окупанта, який чинитиме опір — буде ліквідовано", – йдеться у дописі.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація в районі Бахмута

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) від 19 липня йдеться про те, що ЗСУ наступають в районі Бахмута та зайняли майже усі висоти поблизу населеного пункту. Це дозволить взяти місто у оперативне оточення.

Українські війська станом на 18 липня продовжували контрнаступальні дії в районі міста. Підрозділи просунулися на північ від міста. Сили оборони, як зазначили американські аналітики, просувалися на захід від Ягідного, що на 3 км на північний захід від Бахмута.

Нагадаємо, 19 липня бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували склад боєкомплекту росіян в районі Бахмута. Загарбники вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але згодом втратили увесь склад завдяки влучній роботі української артилерії. Об'єкт загарбників був зафіксований аеророзвідкою. Згодом артилерія й продемонструвала влучність стрільби.