Бійці 3 штурмової бригади з гаубиці М119 знищили міномет в районі Бахмута (відео)

Окупанти намагалися замаскувати зброю поблизу будинку, але завдяки успішній роботі української артилерії втратили техніку.

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Російські війська втратили 120-мм міномет завдяки успішній роботі бійців 3-ої штурмової бригади Збройних сил України на околицях Бахмута. Подробиці повідомили 7 серпня у Telegram підрозділу.

Окупанти намагалися замаскувати зброю поблизу будинку. Українські захисники зафіксували техніку та застосували гаубицю М119. Згодом відбулося влучання. Результату вдалося досягти завдяки спільним зусиллям бійців 1-ї САБ 2-го самохідного артдивізіону Третьої штурмової бригади.

"Ворожий 120-мм міномет — влучно знищено!" – зазначили штурмовики.

3 ОШБр у війні з Росією

У липні бійці бригади "вибивали" окупантів із території поблизу Бахмута та закріпилися на зайнятих рубежах. Кожен бліндаж у густій "зеленці" українські штурмовики перевіряють кулями та гранатами. Злагоджену роботу провели бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону на околицях Бахмута.

Також 13 липня 3 ОШБр знищила склад боєкомплекту російських загарбників районі Бахмута. Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але все ж втратили склад завдяки влучній роботі української артилерії. Захисники пообіцяли й надалі знищувати загарбників на українській землі.

Артилеристи 5-ї ОШБр показали роботу американської гаубиці M119A3 під Бахмутом. Ця гармата завдяки своїй невеликій вазі та розмірам може транспортуватися на причепі всюдихода. Вона має комплектуватись балістичним компʼютером, радаром виміру початкової швидкості та додатковим радаром.

Нагадаємо, 7 серпня ЗСУ застосували САУ та знищили бронетехніку РФ. Група ворожої бронетехніки пересувалася дорогою поблизу зруйнованих цивільних будинків, але була зупинена українськими військами.