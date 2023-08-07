"Нахабний ворожий танк спалено": ЗСУ застосували САУ та знищили бронетехніку РФ (відео)

Група ворожої бронетехніки пересувалася дорогою поблизу зруйнованих цивільних будинків, але була зупинена українськими військами.

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Бійці 32-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України ліквідували російський танк. Про це 7 серпня повідомили у Facebook підрозділу.

На відео можна побачити, що група ворожої бронетехніки пересувається дорогою поблизу зруйнованих цивільних будинків. Особливо нахабно діяв екіпаж першого танка у колоні.

Згодом українські артилеристи отримали координати ворога. Захисники застосували самохідну артилерійську установку. Постріли були влучними.

"Нахабний ворожий танк спалено. Це результат злагодженої роботи наших підрозділів!" – йдеться у дописі.

Знищення танків Росії влітку 2023 року

Дрон-камікадзе 7 серпня зумів уразити російський танк разом з екіпажем. Українські бійці вдарили по техніці ворога за допомогою FPV-дрона. Результати атаки БПЛА зафіксував безпілотник-розвідник.

Українська армія 5 серпня вперше підбила російський танк Т-55 із "мангалом". Решітка на башті або проблеми з пострілом для РПГ-7 урятувала російський танк. Попри це машину все одно втратили. В "мангалі" застряг постріл для РПГ-7. Це може означати, що перероблення снаряда, щоб його можна було кидати з коптера, мала проблеми. І снаряд не спрацював.

ЗСУ 2 серпня уразили дроном російський танк на передовій. Українські військові знищили за допомогою безпілотника залишки важкої бронетехніки, який хотіли забрати російські загарбники.

Нагадаємо, 5 серпня ЗСУ знищили станцію розвідки СНАР-10 "Леопард", яка здатна зафіксувати людину за 15 км. Російські війська втратили пристрій, який давав їм можливість визначати координати бронемашин і військових Сил оборони України.