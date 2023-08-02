Не дали окупантам забрати: ЗСУ підірвали дроном російський танк на передовій (відео)

Оператор безпілотника влучно закинув боєприпас прямо в люк бойової машини.

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Українські військові знищили за допомогою дрона залишки танка, який хотіли забрати російські окупанти. Відповідне відео було опубліковано на сторінці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха у Facebook.

"Краси вам у стрічку. Днями нашими воїнами був підбитий ворожий танк. Але противник не залишив спроби забрати свій металобрухт з поля бою", — написали військові в пості під відео.

На відеокадрах видно, як на відкритій місцевості стоїть підбитий танк противника. Земля біля нього випалена, а сама техніка — у неробочому стані. Враховуючи, що по броньовану машину вже приходили бійці противника, українські військові вирішили остаточно знищити танк.

Оператори запустили до техніки безпілотник. Кілька секунд він повисів над своєю ціллю, а потім скинув у відкритий люк танка боєприпас. Пролунав вибух і техніку одразу охопило потужне полум'я. Потім воно вщухло, але військова техніка ще продовжувала диміти.

"Ми звикли доводити справу до кінця, тому пілотами БПЛА було завдано філігранно точного удару, який в одну мить не залишив мокрого місця від окупантської техніки", — резюмували військові.

Нагадаємо, у липні 2023 року дрон ЗСУ знищив новітній російський танк "Прорив". За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили вже 22 танки "Прорив", водночас на озброєнні армії противника до цього перебувало 100 одиниць такої військової техніки.

Водночас дрон ЗСУ за ніч підірвав одразу два російські танки. Бійці 92-ї механізованої бригади використали безпілотник, що дає змогу бачити навіть уночі, й успішно пополювали на техніку окупантів.