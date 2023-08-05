ЗСУ знищили станцію розвідки СНАР-10 "Леопард", яка розрізняє людину за 15 км (фото, відео)

Російські війська втратили пристрій, який давав їм можливість визначати координати бронемашин і військових ЗСУ.

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Бійці 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ показали кадри ударів по унікальній російській розвідувальній станції, а також по десятку інших цілей — штабах ЗС РФ, складах БК і військовій техніці, схованій у лісопосадках. Про це йдеться в дописі у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

Перші кадри запису показують гусеничну розвідувальну станцію СНАР-10 "Леопард", яка здатна завдати шкоди бійцям ЗСУ. Зокрема, вона уміє виявити танк на відстані 35 км і людину на відстані 15 км.

СНАР-10М1 армії РФ — скріншот відео Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Аеророзвідка виявила позицію станції, після цього по ній вдарила "високоточна гармата", вказують автори допису. Водночас запис удару здійснюється з кількох ракурсів — тобто за ціллю стежив далеко не один безпілотник.

СНАР-10М1 після влучання снаряду ЗСУ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Далі бійці Залізної бригади похвалилися знищенням різних цілей, по яких били танки:

п'ять пострілів по російських цілях, які ховалися в лісопосадках;

удар по штабу окупантів у селі;

Штаб ЗС РФ після влучання ЗСУ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

влучання по складу БК;

Склад БК армії РФ після влучання Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

знищення двох КАМАЗів — їх намагалися замаскувати серед дерев, але сховатися не вдалось.

ЗСУ знищили російську розвідувальну станцію

Зазначимо, СНАР-10, на знищенні якої наголосили українські танкісти — це розробка радянських часів (60-70 рр.). Бронемашина захищає від набоїв калібру 14-17 мм і озброєна одним кулеметом. Принцип розпізнавання цілей — на основі доплерівського сигналу (тобто вимірюється зміна частоти внаслідок руху об'єктів один відносно одного). Крім наземних цілей, СНАР-10 "Леопард" здатен виявляти надводні цілі на відстані до 40 км. Подібні розвідувальні станції є на озброєнні як ЗС РФ, так і ЗСУ.

Нагадуємо, під Олешками бійці ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Поле-21". Удар завдали дронами: їх росіяни не помітили, бо "надто уважно" стежили за позиціями Сил оборони.

31 липня Генштаб ЗСУ повідомив про знешкодження ТОС-1А "Солнцепьок" армії РФ: використали для цього далекобійну артилерію.