ЗСУ знищили станцію розвідки СНАР-10 "Леопард", яка розрізняє людину за 15 км (фото, відео)
Російські війська втратили пристрій, який давав їм можливість визначати координати бронемашин і військових ЗСУ.
Бійці 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ показали кадри ударів по унікальній російській розвідувальній станції, а також по десятку інших цілей — штабах ЗС РФ, складах БК і військовій техніці, схованій у лісопосадках. Про це йдеться в дописі у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".
Перші кадри запису показують гусеничну розвідувальну станцію СНАР-10 "Леопард", яка здатна завдати шкоди бійцям ЗСУ. Зокрема, вона уміє виявити танк на відстані 35 км і людину на відстані 15 км.
Аеророзвідка виявила позицію станції, після цього по ній вдарила "високоточна гармата", вказують автори допису. Водночас запис удару здійснюється з кількох ракурсів — тобто за ціллю стежив далеко не один безпілотник.
Далі бійці Залізної бригади похвалилися знищенням різних цілей, по яких били танки:
- п'ять пострілів по російських цілях, які ховалися в лісопосадках;
- удар по штабу окупантів у селі;
- влучання по складу БК;
- знищення двох КАМАЗів — їх намагалися замаскувати серед дерев, але сховатися не вдалось.
Зазначимо, СНАР-10, на знищенні якої наголосили українські танкісти — це розробка радянських часів (60-70 рр.). Бронемашина захищає від набоїв калібру 14-17 мм і озброєна одним кулеметом. Принцип розпізнавання цілей — на основі доплерівського сигналу (тобто вимірюється зміна частоти внаслідок руху об'єктів один відносно одного). Крім наземних цілей, СНАР-10 "Леопард" здатен виявляти надводні цілі на відстані до 40 км. Подібні розвідувальні станції є на озброєнні як ЗС РФ, так і ЗСУ.
Нагадуємо, під Олешками бійці ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Поле-21". Удар завдали дронами: їх росіяни не помітили, бо "надто уважно" стежили за позиціями Сил оборони.
31 липня Генштаб ЗСУ повідомив про знешкодження ТОС-1А "Солнцепьок" армії РФ: використали для цього далекобійну артилерію.