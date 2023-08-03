ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках: навіщо вона росіянам (відео)

Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і придушувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку.

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Бійці Збройних сил України знищили техніку окупантів — комплекс спостереження "Муром-М" і систему радіоелектронної боротьби "Поле-21" в окупованих Олешках Херсонської області. Відео з роботою українських військових розмістив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі в четвер, 3 серпня.

РЕБ "Поле-21"

Перше відео показує знищення системи РЕБ "Поле-21". Противник також розмістив його на даху панельної п'ятиповерхівки. "Глушилки" мали пригнічувати супутникові системи навігації GPS Galileo, GLONASS, BeiDou, а також спричиняти перебої в роботі супутникового інтернету Starlink. Однак українським військовим вдалося знищити його за допомогою БПЛА.

Ця система пригнічує супутникову навігацію, а також заважає українським військовим запускати комерційні дрони, такі як DJI Mavic. Засіб РЕБ являє собою кілька (від однієї до трьох) антен потужністю до 100 Вт кожна. Три антени забезпечують три сектори по 120 градусів по горизонталі і 25 градусів по вертикалі. Росіяни заявляють про дальність роботи 25-75 км. Російські військові можуть керувати цим комплексом навіть дистанційно.

"Поле-21" можна помітити в Україні досить рідко. На думку українського експерта з радіоелектронної боротьби Сергія Бескретснова, на кінець березня 2023 року у ЗС РФ було близько ста одиниць такої техніки.

Для чого ЗС РФ використовують "Муром-М"

На другому відео військові ліквідували "очі" окупантів — спостережний комплекс "Муром-М". Російські військові розмістили його на даху багатоповерхового панельного будинку біля вентиляційної шахти. Оператор направив безпілотник на ціль і дрон кілька разів ударив по техніці противника, поки не розбив камери. Зазначимо, що за допомогою такого комплексу, який встановлюється на певній висоті, ЗС РФ стежать за пересуванням техніки ЗСУ та особового складу.

Системи спостереження "Муром" встановлюють поруч із кордоном у Росії або на високих об'єктах на окупованих територіях України. Такі системи дуже небезпечні, адже стежать за діями ЗСУ на великій відстані та в будь-який час доби.

"Муром-М" — це пристрій для далекого візуального спостереження, який автономно виглядає живою силою і технікою. Він оснащений оптичною камерою з хорошим зумом, що розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, який виявляє автомобіль за 8 км і людину за 4 км.

Раніше ми також писали про те, що ЗС РФ встановлюють модулі РЕБ "Поле-21" на будинках і вишках зв'язку. Невеликі антени пригнічують системи супутникової навігації на відстані понад 20 км і заважають літати дронам.

Нагадаємо, у червні 2023 року бійці 66 бригади ЗСУ з ПТРК знищили систему спостереження "Муром-М". Українські захисники застосували протитанковий ракетний комплекс. Згодом на далекій відстані ворожий об'єкт було ліквідовано.