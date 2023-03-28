ЗС РФ встановлюють модулі РЕБ "Поле-21" на будинках і вежах зв'язку: навіщо це їм потрібно

Невеликі антени придушують системи супутникової навігації на відстані понад 20 км і заважають літати дронам.

Related video

Російські війська почали активно встановлювати в Україні модулі радіоелектронної боротьби "Поле-21". Військовослужбовець Збройних сил України та фахівець із радіотехнологій з псевдонімом Сергій Флеш розповів подробиці на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, російські війська ставлять модулі "Поле-21" (система також називається "Житель") на дахи висоток, вежі мобільного зв'язку та інші височини, крім того, встановлюють на автомобілі або просто на землі. Вони придушують супутникові системи навігації, такі як GPS Galileo, GLONASS, BeiDou, а також спричиняють перебої в роботі супутникового інтернету Starlink. У зоні дії цих засобів РЕБ українські військові не можуть запускати комерційні дрони, такі як DJI Mavic.

Експерт звернув увагу, що на російських сайтах публікують фальшиві фото "комплексу", хоча насправді "Поле-21" — це назва модулів перешкод. Разом вони об'єднуються в комплекси РБ-451-С1 або РБ-451-П1, які відрізняються кольором антен (чорні С1 і зелені П1). Модуль є досить новим, адже використовуються армією РФ з 2016 року, і тому не особливо афішується.

Російський модуль РЕБ Поле-21 Фото: Facebook

"Випускає його НТЦ "РЕБ". За моєю особистою оцінкою у військах РФ їх приблизно сто одиниць", — додав Сергій Флеш.

"Поле-21" складається з однієї-трьох антен потужністю до 100 Вт кожна, що формують кругову діаграму спрямованості. Три антени забезпечують три сектори по 120 градусів по горизонталі та 25 градусів по вертикалі. Росіяни заявляють про дальність роботи 25-75 км, але український експерт вважає, що вона ефективно працює лише за 20 км. При цьому окупанти можуть керувати комплексом дистанційно.

Робочі частоти системи "Поле-21":

GPS (L1 — 1575.42 МГц; L2 — 1227.6 МГц, L5 — 1176.45 МГц);

ГЛОНАСС (Г1 — 1602 МГц; Г2 — 1246 МГц; Г3 — 1202 МГц);

Galileo (Е15 Е2 Е6 — 1191.79 МГц),

BeiDou (В1 — 1561.042 МГц, В2 — 1207,14).

Російський модуль РЕБ Поле-21 на вежі мобільного зв'язку Фото: Facebook

"Ми звикли шукати машини з РЕБ, але ці модулі перешкод "Поле-21" адаптовані для встановлення на вежі операторів мобільного зв'язку. У них є спеціальні "світлі" антени, як цивільні, їх модулі навіть можуть підключатися до секторної антени мобільного зв'язку діапазону 1800 МГц. Розвідники, якщо не можете знайти джерело РЕБ GPS у вигляді машин, шукайте його на вишках операторів", — підкреслив фахівець.

Як пояснив Сергій Флеш, росіяни ставлять "Поле-21" на вежі зв'язку та житлові будинки, оскільки українські пеленгатори не можуть засікти точне розташування засобів РЕБ на глибині 10 км, щоб передати координати для артилерійського обстрілу. Аеророзвідка теж не може помітити такі маленькі антени з повітря, особливо якщо вони замасковані під станції мобільного зв'язку. Допомогти в цій справі можуть тільки "літальні пеленгатори".

Раніше писали, як дрон "Лелека" допоміг ЗСУ знищити комплекс РЕБ "Поле-21". Як повідомила "Аеророзвідка", техніку окупантів вдалося виявити у Херсонській області бойовій групі під назвою "Лісники".