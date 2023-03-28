ВС РФ устанавливают модули РЭБ "Поле-21" на домах и вышках связи: зачем это им нужно

Небольшие антенны подавляют системы спутниковой навигации на расстоянии более 20 км и мешают летать дронам.

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Российские войска начали активно устанавливать в Украине модули радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Военнослужащий Вооруженных сил Украины и специалист по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш рассказал подробности на своей странице в Facebook.

По его данным, российские войска ставят модули "Поле-21" (система также носит название "Житель") на крыши высоток, вышки мобильной связи и другие возвышенности, кроме того, устанавливают на автомобили или просто на земле. Они подавляют спутниковые системы навигации, такие как GPS Galileo, GLONASS, BeiDou, а также вызывает перебои в работе спутникового интернета Starlink. В зоне действия этих средств РЭБ украинские военные не могут запускать коммерческие дроны, такие как DJI Mavic.

Эксперт обратил внимание, что на российских сайтах публикуют ложные фотографии "комплекса", хотя на самом деле "Поле-21" — это название модулей помех. Вместе они объединяются в комплексы РБ-451-С1 или РБ-451-П1, которые отличаются цветом антенн (черные у С1 и зеленые у П1). Модуль довольно новый, ведь используются армией РФ с 2016 года, и потому не особенно афишируется.

Российский модуль РЭБ Поле-21 Фото: Facebook

"Выпускает его НТЦ "РЭБ". По моей личной оценке в войсках РФ их около ста единиц", — добавил Сергей Флэш.

"Поле-21" состоит из одной-трех антенн мощностью до 100 ватт каждая, формирующих круговую диаграмму направленности. Три антенны обеспечивают три сектора по 120 градусов по горизонтали и 25 градусов по вертикали. Россияне заявляют о дальности работы 25-75 км, но украинский эксперт считает, что она эффективно работает лишь в 20 км. При этом оккупанты могут управлять комплексом дистанционно.

Рабочие частоты системы "Поле-21":

GPS (L1 — 1575.42 МГЦ; L2 — 1227.6 МГц, L5 — 1176.45 МГц);

ГЛОНАСС (Г1 — 1602 МГц; Г2 — 1246 МГц; Г3 — 1202 МГц);

Galileo (Е15 Е2 Е6 – 1191.79 МГц),

BeiDou (В1 – 1561.042 МГц, В2 – 1207,14).

Российский модуль РЭБ Поле-21 на вышке мобильной связи Фото: Facebook

"Мы привыкли искать машины с РЭБ, но эти модули помех "Поле-21" адаптированы для установки на вышки операторов мобильной связи. У них есть специальные "светлые" антенны, как гражданские, их модули даже могут подключаться к секторной антенне мобильной связи диапазона 1800 МГц. Разведчики, если не можете найти источник РЕБ GPS в виде машин, ищите его по вышкам операторов", — подчеркнул специалист.

Как объяснил Сергей Флэш, россияне ставят "Поле-21" на вышки связи и жилые дома, поскольку украинские пеленгаторы не могут засечь точное местоположение средств РЭБ на глубине 10 км, чтобы передать координаты для артиллерийского обстрела. Аэроразведка тоже не может заметить столь маленькие антенны с воздуха, особенно, если они замаскированы под станции мобильной связи. Помочь в этом деле могут только "летающие пеленгаторы".

Ранее писали, как дрон "Лелека" помог ВСУ уничтожить комплекс РЭБ "Поле-21". Как сообщила "Аэроразведка", технику оккупантов удалось обнаружить в Херсонской области боевой группе под названием "Лесники".