Ремонт не вдався: дрон-камікадзе підбив російський танк разом з екіпажем (відео)

Українські бійці вдарили по техніці противника за допомогою FPV-дрона. А результати атаки БПЛА зафіксував безпілотник-розвідник.

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На південному напрямку фронту бійці аеророзвідки підрозділу Shadow Сил оборони України за допомогою дрона знищили російський танк разом з екіпажем. Відповідне відео було опубліковано в понеділок, 7 серпня, в Telegram-каналі виробників безпілотних летальних апаратів "Ескадрон".

На відео видно, як танк ЗС РФ повільно їде по полю. На броні військової техніки сидять кілька бійців ЗС РФ. Спочатку оператор FPV-дрона показує глядачам техніку противника зверху. Потім безпілотник швидко прямує до своєї мети й атакує танк під башту, де в цей час перебували двоє російських військових, ймовірно, проводили ремонт прямо на ходу.

"FPV дрон-камікадзе перевірив, як екіпаж російського танка щось ремонтує в українських полях", — прокоментував у Telegram член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

Після цього дрон-розвідник показує операторам картинку з наслідками удару дрона-камікадзе. Видно, що окупанти постраждали від вибуху і впали з танка вниз.

Нагадаємо, дещо раніше український дрон знищив російську САУ МСТА-С за $1,6 млн. На відеокадрах, які опублікував військовий, видно, як оператор безпілотника за допомогою дрона-камікадзе знищив російську самохідну артилерійську установку 2С19 МСТА-С. Спочатку FPV-дрон пролетів над посадкою, де серед дерев була захована техніка окупантів. Після цього оператор дрона спрямував його безпосередньо до самохідної установки, з якою безпілотник зіткнувся в лобову.

Крім того, на початку серпня ЗМІ писали про те, що ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і пригнічувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку.