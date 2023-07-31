Артилеристи 5-ї ОШБр показали роботу американської гаубиці M119A3 під Бахмутом (відео)

За словами командира артидвізіона Максима, гармата влучна та ефективна навіть на максимальній дальності стрільби.

Related video

У складі 5-ї окремої штурмової бригади є артилерійський дивізіон, який озброєний гаубицями M119A3. Бійці розказали про особливості гармати та її застосування. Про це повідомляє пресслужба бригади в телеграмі.

Гармата завдяки своїй вазі та розмірам може транспортуватися на причепі всюдихода Хамві, його потужності достатньо. M119 — це американська версія британської гармати L119. Як зазначають на "Мілітарному", в розпорядженні бійців гаубиця М119А3. Вона має комплектуватись балістичним компʼютером, радаром виміру початкової швидкості та додатковим радаром. Проте Україні передали версії гармат без них.

Проте у військових є панорамний телескоп М137А2. За словами командира артилерійського дивізіону Максима, гармата бʼє влучно та прицільно.

"Вона доволі точна, можна влучати в ціль й фактично без додаткових корегувань. На 10 км бувало таке, що влучали точно в ціль, і не один раз", — каже артилерист.

За словами Максима, найінтенсивніша робота для них була під час боїв за "дорогу життя" на Бахмут. Тоді артилеристи ледве встигати наводити гармату, бо піхоті треба була підтримка або ж була така ціль, що її не можна упустити.

Також він додає, що у випадку контрбатарейної боротьби з боку ЗС РФ, їм доводиться маскувати М119А3 від ворожих безпілотників.

Нагадаємо, 30 червня в Міноборони показали роботу британської гаубиці L119.

23 травня десантники заявили, що за 30 хвилин вони можуть робити до 40 пострілів з L119.