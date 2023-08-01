5 ракет — 5 влучень: HIMARS вдарили по ЗС РФ на острові Джарилгач у Чорному морі

За даними ЦНС, окупанти намагалися сховатися від ударів РСЗВ у заростях і тренувальних окопах на окупованому острові. Ця заповідна зона розташована за 70 км від Херсона.

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Бійці Сил оборони України завдали точних ударів по позиціях російських військ, які окупували острів Джарилгач у Херсонській області, що входить до Національного природного парку. Про це повідомляють у Telegram-каналі Центру Національного Спротиву.

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Джарилгач

"Сили оборони з ювелірною точністю знищують окупантів", — ідеться в публікації.

Позиції російських військ на острові Джарилгач, який розташований за 70 км від Херсона

На острові, як повідомляється в публікації, було не менше п'яти підрозділів піхоти.

Позиції піхотинців РФ на острові в Чорному морі

Окупанти намагалися сховатися в мізерних заростях і тренувальних окопах.

Політ ракети HIMARS

До початку повномасштабної війни найбільший у Чорному морі острів з'єднувала з материковою частиною України човнова переправа.

Але після окупації Херсонської області водний простір, що відділяв острів від узбережжя населеного пункту Лазурне, засипали піском, щоб було простіше переправляти військову техніку.

Нагадаємо, що аналітики з'ясували, які українські дрони атакували Росію. Використовувалися дрони трьох різних типів.

Також повідомлялося, що експерт розповів, як Україна і РФ застосовують дрони у війні. Доктор Джеймс Роджерс, радник з безпілотних систем ООН і НАТО, зазначив, що союзники відмовляються постачати далекобійні системи Києву. Однак на озброєнні ЗСУ є свої власні системи, такі як UJ22, які створюють загрозу на території РФ.