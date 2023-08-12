"Пламенные приветы": HIMARS на левобережье Херсонщины уничтожил склад БК россиян (видео)

В результате атаки удалось уничтожить склад боеприпасов российских оккупантов на временно оккупированной территории Левобережья.

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Реактивная артиллерийская система HIMARS снова продемонстрировала успешные результаты на левобережье Херсонщины. Об этом в Telegram-канале 12 августа сообщили Силы обороны юга Украины.

В результате атаки удалось уничтожить склад боеприпасов российских оккупантов. Подробности ликвидации объекта не объявили.

"HIMARS продолжает передавать пламенные "приветы" второй армии мира!" — говорится в сообщении.

Эффективность HIMARS в войне с Россией

Бойцы 30-й бригады ВСУ используют различные артиллерийские средства для уничтожения врага. Они успешно применяют HIMARS. Как сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, украинские защитники сумели ликвидировать технику РФ благодаря профессиональным действиям оператора БПЛА. Бойцы 30-й бригады точными выстрелами из HIMARS ликвидировали технику.

Львовские десантники 3 августа сожгли российский "Бук". Вражескую технику заметили с воздуха, несмотря на то, что оккупанты ее замаскировали. Далее по российскому ЗРК работала высокомобильная зарубежная реактивная система залпового огня.

HIMARS ударили по российским войскам на острове Джарылгач в Черном море. По информации ЦНС, захватчики решили укрыться от ударов РСЗО среди густой растительности и тренировочных окопов на оккупированном острове. Эта заповедная зона расположена в 70 км от Херсона.

Напомним, 12 августа в оккупированном Бердянске в районе порта прогремели взрывы. Местные жители сообщают о масштабном пожаре со стороны микрорайона Колония.