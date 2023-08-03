"Програв у схованки HIMARS": львівські десантники спалили російський "Бук" (відео)

Ворожу техніку помітили з повітря, попри те, що окупанти її замаскували. Далі по російському ЗРК працювала високомобільна закордонна реактивна система залпового вогню.

Related video

На одній з ділянок фронту російські окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Бук". Вартісну ворожу техніку з HIMARS поцілили львівські десантники. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

"Запорука гарного дня — палаюча бавовна. Львівський десант в дії. Разом до Перемоги", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах, відзнятих дроном, видно, що ворожий ЗРК окупанти сховали в одній з посадок, але його помітили десантники 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ і навели на нього американську реактивну артилерійську систему HIMARS. Вона, як завжди, не підвела і поцілила точно в ціль. Російський "Бук" задимів і спалахнув.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Противник розмістив РЕБ "Поле-21" на даху панельної п'ятиповерхівки, однак українським військовим вдалося знищити його за допомогою БПЛА. Також ЗСУ ліквідували спостережний комплекс "Муром-М", розміщений на даху багатоповерхового панельного будинку біля вентиляційної шахти.

Раніше повідомлялося, що партизани "засікли" великий ешелон техніки РФ у Нижегородській області. За даними руху "Атеш", у російських окупантів закінчується техніка, тому вони перекидають на фронт старе, непридатне до боїв озброєння.