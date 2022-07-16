ВМС ВСУ сообщили, откуда Россия сможет запускать ракеты по Украине

В Азовском и Черном морях находятся носители и ракетные крейсеры, готовые нанести удары.

По состоянию на 16 июля в море находятся минимум девять российских судов, которые могут обстреливать Украину ракетами. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

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По информации украинских военных, сейчас в Черном море дежурят два российских корабля, оснащенные оперативно-тактическими крылатыми ракетами "Калибр", в Средиземном море — пять ракетных носителей и два ракетных крейсера. Кроме того, флот РФ контролирует Азовское море при помощи шести кораблей и катеров.

За последние сутки в интересах России через Керчь-Еникальский канал прошли:

в Азовское море – 20 судов, из них 4 судна прибыли от Босфора;

в Черное море – 31 судно, из них 7 направились в пролив Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", — заявили в Военно-морских силах Украины.

Как пишет Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook, Россия разместила на территории Украины три носителя высокоточных ракет для нанесения, которые готовы наносить удар. Еще оккупанты возобновляют работу портов в Азовском море, чтобы вывозить награбленное имущество украинцев.

Ранее стало известно, что российский корабль типа "Буревестник" устроил массовый залп ракетами "Калибр" по Украине, но одна из них упала в море. Стоит отетить, такие крылатые ракеты могут поражать цель на расстоянии до 1400 км, а вес каждой может достигать 2 тонн в зависимости от модификации.

7 июля оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черном море базировались пять ракетных кораблей и две подлодки, которые суммарно оснащены 48 крылатыми ракетами "Калибр". Угроза ракетного удара сохраняется, хотя десантная операция маловероятна.