Войска РФ обстреляли Николаев: разрушены почти 30 домов, школы и больницы (видео)

Россияне выпускали по городу ракеты из ЗРК С-300. Часть улиц перекрыли, от взрывов дороги забросало камнями, землей и обломками разрушенных зданий.

Российские захватчики ночью 4 сентября устроили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Николаева. Об этом написал в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

Снаряды попали в 26 жилых домов, в зданиях вылетели 74 окна, а в 7 домах частично повреждена крыша, отметил градоначальник.

Сильные разрушения, по словам мэра, наблюдаются в 3 больницах – там нет окон и дверей, испорчен фасад зданий. В лечебных кабинетах и ​​палатах повреждена мебель и потолок, помещение засыпано обломками.

В двух школах после прилетов выбиты окна и двери, повреждены здания гостиницы и музея. С утра на месте происшествия работают аварийные бригады, мастера чинят электросети, газовые коммуникации и водопровод.

Части некоторых улиц пришлось перекрыть для проезда, от взрывов дороги забросало камнями, землей и обломками.

Друзья, последние дни в Николаеве сигналы воздушной тревоги раздаются очень часто – и днем, и ночью. Прошу всех соблюдать правила безопасности.

"Российские оккупанты не изменяют себе и продолжают терроризировать мирных жителей", – заметил Сенкевич.

Обстрел Николаева и области — ВС РФ применили ракеты С-300 по гражданским объектам

Оперативное командование "Юг" добавило, что ВС РФ выпускали по городу ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300. По сведениям военных, жертв и пострадавших нет.

[ + – ] ВС РФ стреляли по Николаеву из зенитно-ракетного комплекса С-300

Командование дополнило информацию властей – ВС РФ обстреляли объекты портовой и промышленной инфраструктуры Николаева.

Российские оккупанты атаковали Вознесенск и Очаков крылатыми ракетами "Калибр". Снаряды попали в зернохранилища, в результате произошел пожар. Ранен гражданский охранник объекта.

Силы ПВО сбили крылатую ракету класса "воздух — земля" Х-59, выпущенную российским истребителем СУ-35 по Николаевщине.

Отметим, что Николаев подвергся обстрелу 29 августа. В этот день 1 человек погиб на улице, и еще 1 — в доме, ранены 24 мирных жителя.

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, российская армия не в состоянии наступать на Николаев и перешла к обороне.

Британская газета The Times в начале августа писала, что российское командование отправило на юг Украины до 25 тыс. захватчиков, чтобы окружить Николаев. Это была попытка ответа на заявление о контрнаступлении и успехах ВСУ на южном направлении.