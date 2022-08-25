Масштабна нічна атака: окупанти обстріляли Київську область та Кривий Ріг (відео)

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що місто було обстріляне касетними боєприпасами з РСЗВ "Торнадо-С". Операційна дальність такої системи до 120 кілометрів.

У ніч проти 25 серпня російські окупанти обстріляли Київську область. У телеграм-каналах написали, що в області пролунало одразу шість вибухів.

[ + – ] Вибухи на Київщині

Потім голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив вибухи у себе в Telegram.

"Є інформація про кілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють", — написав він.

[ + – ] Олексій Куліба підтвердив вибухи на Київщині

Крім того, тієї ж ночі в телеграм-каналах почала поширюватися інформація про вибухи у Кривому Розі.

[ + – ] Вибухи у Кривому Розі

Потім голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у себе в Telegram написав, що місто було обстріляне РСЗВ "Торнадо-С".

"Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) у Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють усі служби. 102", — написав він у своєму повідомленні.

Крім того, у телеграм-каналах пишуть, що було атаковане також місто Миколаїв. Так, повідомляється, що в результаті прильоту далеко від міста почалася пожежа.

[ + – ] Вибухи у Миколаєві

[ + – ] Вибухи у Миколаєві

[ + – ] Вибухи у Миколаєві

Інформація потребує уточнення.

Раніше Фокус писав, що в Україні ха минулої доби прозвучала рекордна кількість повітряних тривог. Так, сирени минулої доби довелося включати 189 разів по всій країні.

Ще нагадаємо, що у Пентагоні розповіли, чому США не передають Україні свої літаки. Штати хочуть зосередити зусилля на модернізації радянських літаків, які вже існують у ЗСУ.

Також повідомлялося, що російські окупанти вдарили по залізничній станції Чаплине. Спочатку повідомлялося про загибель 15 людей. Зеленський заявив, що у такий спосіб РФ підготувалася до засідання Ради безпеки ООН. Потім кількість загиблих зросла до 22 людей.