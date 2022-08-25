В Україні прозвучала рекордна кількість повітряних тривог, — ЗМІ

Команда волонтерського сервісу Alerts.in.ua розповіла, у яких областях повітряна тривога 24 серпня звучала найчастіше.

24 серпня, на День Незалежності України, у країні пролунала рекордна кількість повітряних тривог. Так, сирени минулої доби довелося включати 189 разів по всій країні, про що написали на телеграм-каналі "Карта повітряних тривог".

У повідомленні сказано, що попередній рекорд було поставлено 23 квітня перед Великоднем. Тоді по всій Україні за добу пролунало 109 сигналів повітряної тривоги.

На сайті сервісу " Alerts.in.ua " сказано, що найбільше повітряних тривог за добу було у Полтавській та Кіровоградській областях – по 12. Крім того, у Запорізькій та Дніпропетровській областях повітряні тривоги звучали – 11 разів. А от Харківської та Черкаської області на День Незалежності повітряні тривоги включали – 10 та 9 разів. Щодо Києва, то в столиці України 24 серпня тривога звучала 7 разів.

Що таке Alerts.in.ua?

Alerts.in.ua – це волонтерський проєкт, який відображає інформацію про повітряні тривоги в Україні. Проєкт створено командою Український Дзен. Він використовує векторну мапу Rino ap Codkelden. На сайті сказано, що його не варто сприймати як офіційне джерело інформації про повітряні тривоги у країні.

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