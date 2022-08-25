В Украине прозвучало рекордное количество воздушных тревог, — СМИ

Команда волонтерского сервиса Alerts.in.ua рассказала, в каких областях воздушная тревога 24 августа звучала чаще всего.

24 августа, на День Независимости Украины, в стране прозвучало рекордное количество воздушных тревог. Так, сирены за прошлые сутки пришлось включать 189 раз по всей стране, о чем написали на телеграм-канале "Карта воздушных тревог".

В сообщении сказано, что предыдущий рекорд был поставлен 23 апреля перед праздником Пасхи. Тогда по всей Украине за сутки прозвучало 109 сигналов воздушной тревоги.

На сайте сервиса "Alerts.in.ua" сказано, что больше всего воздушных тревог за сутки было в Полтавской и Кировоградской областях — по 12. Кроме того, в Запорожской и Днепропетровской областях воздушные тревоги звучали – 11 раз. А вот Харьковской и Черкасской области на День Независимости воздушные тревоги включали — 10 и 9 раз. Что касается Киева, то в столице Украины 24 августа тревога звучала 7 раз.

Что такое Alerts.in.ua?

Alerts.in.ua – это волонтерский проект, который отображает информацию о воздушных тревогах в Украине. Проект создан командой Украинский Дзен. Он использует векторную карту Rino ap Codkelden. На сайте сказано, что его не стоит воспринимать как официальный источник информации о воздушных тревогах в стране.

Ранее Фокус писал, что российские оккупанты ударили по железнодорожной станции Чаплино. Сперва сообщалось о гибели 15 человек. Зеленский заявил, что в такой способ РФ подготовилась к заседанию Совбеза ООН. Затем стало известно о 22 погибших.

Еще напомним, что в Воздушных силах ВСУ заявили о повреждении аэродрома и техники в результате обстрела Миргорода.