Масштабная ночная атака: оккупанты обстреляли Киевскую область и Кривой рог (видео)
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город был обстрелян кассетными боеприпасами из РСЗО "Торнадо-С". Операционная дальность такой системы до 120 километров.
В ночь на 25 августа российские оккупанты обстреляли Киевскую область. В телеграм-каналах написали, что в области прозвучало сразу шесть взрывов.
Затем глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил взрывы у себя в Telegram.
"Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", — написал он.
Кроме того, той же ночью в телеграм-каналах начала распространятся информация о взрывах в Кривом Рогу.
Затем глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул у себя в Telegram написал, что город был обстрелян РСЗО "Торнадо-С".
"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются. Работают все службы. Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. При обнаружении – сразу звоним 101 и 102", — написал он в своем сообщении.
Кроме того, в телеграм-каналах пишут, что был атакован также город Николаев. Так, сообщается, что в результате прилета вдали от города начался пожар.
Информация требует уточнения.
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