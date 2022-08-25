Масштабная ночная атака: оккупанты обстреляли Киевскую область и Кривой рог (видео)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город был обстрелян кассетными боеприпасами из РСЗО "Торнадо-С". Операционная дальность такой системы до 120 километров.

В ночь на 25 августа российские оккупанты обстреляли Киевскую область. В телеграм-каналах написали, что в области прозвучало сразу шесть взрывов.

[ + – ] Взрывы в Киевской области.

Затем глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил взрывы у себя в Telegram.

"Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", — написал он.

[ + – ] Алексей Кулеба подтвердил взрывы в Киевской области

Кроме того, той же ночью в телеграм-каналах начала распространятся информация о взрывах в Кривом Рогу.

[ + – ] Взрывы в Кривом Рогу

Затем глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул у себя в Telegram написал, что город был обстрелян РСЗО "Торнадо-С".

"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются. Работают все службы. Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. При обнаружении – сразу звоним 101 и 102", — написал он в своем сообщении.

Кроме того, в телеграм-каналах пишут, что был атакован также город Николаев. Так, сообщается, что в результате прилета вдали от города начался пожар.

[ + – ] Взрывы в Николаеве

[ + – ] Взрывы в Николаеве

[ + – ] Взрывы в Николаеве

Информация требует уточнения.

Ранее Фокус писал, что в Украине ха прошлый сутки прозвучало рекордное количество воздушных тревог. Так, сирены за прошлые сутки пришлось включать 189 раз по всей стране.

Еще напомним, что в Пентагоне рассказали, почему США не передают Украине свои самолеты. Штаты хотят сосредоточить усилия на модернизации уже существующих у ВСУ советских самолетов.

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