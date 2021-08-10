"Біосміття, потрібно забрати медаль": екснардепка Фаріон про Магучіх через фото з росіянкою (відео)

Колишня парламентарій від "Свободи" вважає, що олімпійська призерка своїм вчинком "підтвердила меседж Путіна про один народ".

Народна депутатка 7 скликання Верховної Ради від "Свободи" Ірина Фаріон, коментуючи фотографію 19-річної олімпійської призерки Ярослави Магучіх з її російською суперницею Марією Ласіцкене, назвала українську спортсменку "біосміттям" і закликала Національний олімпійський комітет (НОК) України забрати у дівчини бронзову медаль. Про це експарламентарій заявила в ефірі львівського телеканалу NTA.

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Ірина Фаріон під час свого монологу підкреслила, що спорт, як і релігія і будь-яка інша сфера життя, є "категорією політичною". І, за словами експарламентаря, своїм знімком із Ласіцкене Магучіх "підтвердила всьому світу тезу президента РФ Володимира Путіна, що українці та росіяни — один народ", про що той писав у своїй нещодавній статті про Україну.

"Якби я завідувала НОК — я б повернула нагороду цього біологічного сміття назад", — заявила Фаріон, підкресливши, що вчинок Магучіх є свідченням "колаборації з Росією".

Колишня парламентарій заявила, що "тіло без ідеї нічого не вартує і є просто сміттям".

"І ця людина — це сміття — це продемонструвала тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас вбивають. Я питаю в тебе, бабо, якби твою дитину вбили, ти б обіймалася з вбивцею?" — обурено сказала Ірина Фаріон.

Екснардепка також назвала фотографію Магучіх із Ласіцкене — "дикою потворністю" і підтвердженням "панування ідеології лібералізму", в якій "зовсім розмита мораль". За словами парламентарія, цей інцидент є свідченням того, що війна на території України триватиме ще довго.

Фаріон дорікнула Магучіх і в тому, що вона змогла поїхати на Оліміпіаду тільки тому, що її захищають українські військові, яких вбивають на Донбасі росіяни.

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Нагадаємо, на "Олімпіаді-2020" в Токіо молодша сержантка Збройних сил України Ярослава Магучіх посіла третє місце на змаганнях зі стрибків у висоту. На першому місці опинилася представниця "Олімпійського комітету Росії" (ОКР) Марія Ласіцкене, яка є капітаном Збройних сил РФ.

[ + – ] Після змагань українка Ярослава Магучіх сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене Фото: Getty Images

Пізніше в мережі вибухнув сильний скандал через їхні спільні знімки. Міноборони України після інциденту "викликало на килим" Магучіх, а російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував їй переїхати в Росію.

Зазначимо, Фокус в окремому матеріалі розбирався чому скандал із Магучіх навчить оборонне відомство України, НОК та українців.