"Цой був противником війни": 17-річний одесит озвучив нові деталі конфлікту з Піпою (відео)

За словами Олександра, нардеп Наталя Піпа дорікала йому у використанні російської мови і називала "рашистом".

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17-річний Олександр розповів про конфлікт, що виник із народним депутатом від "Голосу" Наталією Піпою, після того, як він виконав пісні Віктора Цоя у Львові. Інтерв'ю з ним 27 червня опублікувала "Страна".

Після звинувачень Піпи у використанні російськомовних пісень і виклику поліції, Олександр провів тиждень у притулку для неповнолітніх за дрібне хуліганство, а також за образу Піпи.

В інтерв'ю він поділився своєю версією подій. Олександр розповів, що того дня у Львові він уперше виступав на вулиці з гітарою. Він наголосив, що не вважає це виступом, а радше просто грою на гітарі в компанії свого друга Микити. Саме під час цієї неформальної сесії він заспівав пісню Цоя, коли Піпа випадково пройшла повз і почала обурюватися. Олександр попросив її відійти, але вона продовжувала наполягати, що виконання російськомовних пісень недоречне.

"Ну все вже — довела до точки кипіння. Це нормально, у кожної людини є свій поріг. Потім — так, сталося те, що було на відео. Так, я її послав", — зізнався Олександр.

Він підтвердив, що відео, яке стало популярним у соцмережах, було частковим уривком із більш тривалої перепалки. Під час дискусії, що тривала близько 5-7 хвилин, Піпа дорікала Олександру у використанні російської мови та називала його "рашистом". Він зазначив, що пісні Цоя не мають політичної приналежності, оскільки Цой помер ще до розпаду Радянського Союзу.

Олександр пояснив свій вибір виконувати пісні Цоя свободою слова і дій, щоб висловити свої погляди. Він також підкреслив, що Цой був противником війни і його музика відображала внутрішні переживання людей, обмежених тим часом.

Після конфлікту з Піпою, нардеп викликала поліцію, і Олександра та його друга Микиту доправили у відділення. Після написання пояснювальної записки та визнання винуватості, Микиту відпустили, бо він був повнолітнім. Однак, Олександра утримали, посилаючись на його неповнолітній статус, хоча вже в 16 років на нього могла бути накладена кримінальна відповідальність. Його відправили до притулку доти, доки його мати не змогла оформити необхідні документи для його звільнення.

Конфлікт між Олександром і Піпою викликав величезну хвилю підтримки в соціальних мережах, і ця історія продовжує обговорюватися широкою аудиторією.

За словами хлопця, його мати підтримала виконання ним пісень радянського рокера.

"Вона божеволіла. Спочатку вона хотіла відірвати мені голову. Потім вона підтримала мене, сказавши: "Цой теж ішов проти всього цього диктату". Ось так", — розповів Олександр.

За словами хлопця, у соцмережах він знайшов багато слів підтримки серед користувачів і вважає, що забороняти пісні Цоя — це порушення свободи слова та права.

"Я взагалі не очікував, що все це стане таким масштабним. Але, мабуть, люди вже втомилися від усього цього. Якщо зараз заборонять, скажімо, слухати Цоя, то незабаром люди, які виросли на його музиці та ідеях, будуть позбавлені свого духовного живлення. Іншими словами, люди бояться втратити свою свободу. Вони хочуть захищати свободу думки, слова і права. Вони хочуть протистояти будь-яким спробам обмежити їх", — додав Олександр.

Скандал із піснею Цоя у Львові — що сталося

Народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа 2 червня опублікувала відео, де вона сперечалася з хлопцем, який виконував пісню Віктора Цоя в центрі Львова.

Олексій Арестович 4 червня заявив, що з хлопцем несправедливо обійшлися і порушили його права. Українські військові також підтримали підлітка, заспівавши під гітару пісню "Зірка на ім'я Сонце" і опублікувавши відео в соцмережах.

7 червня стало відомо, що 17-річного хлопця помістили до притулку для неповнолітніх у Львові після затримання. Підліток стверджував, що народний депутат показала тільки кінцеву частину їхньої скандальної розмови.

Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, що Держагентство з мистецтва при Мінкультури України підтвердило, що пісні радянського рок-музиканта Віктора Цоя не заборонені в Україні.