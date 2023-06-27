"Цой был противником войны": 17-летний одессит озвучил новые детали конфликта с Пипой (видео)

По словам Александра, нардеп Наталья Пипа упрекала его в использовании русского языка и называла "рашистом".

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17-летний Александр рассказал о конфликте возникшем с народным депутатом от "Голоса" Натальей Пипой, после того, как он исполнил песни Виктора Цоя во Львове. Интервью с ним 27 июня опубликовала "Страна".

После обвинений Пипы в использовании русскоязычных песен и вызова полиции, Александр провел неделю в приюте для несовершеннолетних за мелкое хулиганство, а также за оскорбление Пипы.

В интервью он поделился своей версией событий. Александр рассказал, что того дня в Львове он впервые выступал на улице с гитарой. Он подчеркнул, что не считает это выступлением, а скорее просто игрой на гитаре в компании своего друга Никиты. Именно во время этой неформальной сессии он спел песню Цоя, когда Пипа случайно прошла мимо и начала возмущаться. Александр попросил ее отойти, но она продолжала настаивать, что исполнение русскоязычных песен неуместно.

"Ну все уже – довела до точки кипения. Это нормально, у каждого человека есть свой порог. Потом – да, случилось то, что было на видео. Да, я ее послал", — признался Александр.

Он подтвердил, что видео, которое стало популярным в соцсетях, было частичным отрывком из более продолжительной перепалки. Во время дискуссии, продолжавшейся около 5-7 минут, Пипа упрекала Александра в использовании русского языка и называла его "рашистом". Он отметил, что песни Цоя не имеют политической принадлежности, поскольку Цой умер еще до распада Советского Союза.

Александр объяснил свой выбор исполнять песни Цоя свободой слова и действий, чтобы выразить свои взгляды. Он также подчеркнул, что Цой был противником войны и его музыка отражала внутренние переживания людей, ограниченных тем временем.

После конфликта с Пипой, нардеп вызвала полицию и Александра и его друга Никиту доставили в отделение. После написания объяснительной записки и признания виновности, Никиту отпустили, так как он был совершеннолетним. Однако, Александра удержали, ссылаясь на его несовершеннолетний статус, хотя уже в 16 лет на него могла быть наложена уголовная ответственность. Он был отправлен в приют до тех пор, пока его мать не смогла оформить необходимые документы для его освобождения.

Конфликт между Александром и Пипой вызвал огромную волну поддержки в социальных сетях, и эта история продолжает обсуждаться широкой аудиторией.

По словам парня, его мать поддержала исполнение им песен советского рокера.

"Она сходила с ума. Сначала она хотела оторвать мне голову. Затем она поддержала меня, сказав: "Цой тоже шел против всего этого диктата". Вот так", — рассказал Александр.

По словам парня, в соцсетях он нашел много слов поддержки среди пользователей и считает, что запрещать песни Цоя — это нарушение свободы слова и права.

"Я вообще не ожидал, что все это станет таким масштабным. Но, видимо, люди уже устали от всего этого. Если сейчас запретят, скажем, слушать Цоя, то вскоре люди, которые выросли на его музыке и идеях, будут лишены своего духовного питания. Другими словами, люди боятся потерять свою свободу. Они хотят защищать свободу мысли, слова и права. Они хотят противостоять любым попыткам ограничить их", — добавил Александр.

Скандал с песней Цоя во Львове — что случилось

Народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа 2 июня опубликовала видео, где она спорила с парнем, исполнявшим песню Виктора Цоя в центре Львова.

Алексей Арестович 4 июня заявил, что с парнем несправедливо обошлись и нарушили его права. Украинские военные также поддержали подростка, спев под гитару песню "Звезда по имени Солнце" и опубликовав видео в соцсетях.

7 июня стало известно, что 17-летний парень был помещен в приют для несовершеннолетних в Львове после задержания. Подросток утверждал, что народный депутат показала только конечную часть их скандального разговора.

Напомним, 21 июня сообщалось, что Госагентство по искусству при Минкультуры Украины подтвердило, что песни советского рок-музыканта Виктора Цоя не запрещены в Украине.