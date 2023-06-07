Скандал из-за Цоя продолжается: подросток все еще в приюте и винит в этом нардепа Наталью Пипу

Подросток, которого задержали за исполнение песен Виктора Цоя в центре Львова, все еще находится в приюте для несовершеннолетних. При этом ни нардеп Наталья Пипа, вызвавшая полицию, ни правоохранительные органы не знают, почему парня до сих пор не отпустили.

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Подросток из Одессы, которого 2 июня задержали во Львове за исполнение песен Виктора Цоя, вчера, 6 июня, записал видео, в котором рассказал, что народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа показала лишь финальную часть скандального разговора между ними. По словам парня, вначале он пытался доказать ей, что песни Цоя не подпадают под закон о запрете российской музыки в Украине, так как лидер группы "Кино" погиб еще до распада СССР. Юноша уверяет, что нардеп начала съемку их ссоры лишь после того, как он вышел из себя.

Также подросток сообщил, что видео с извинениями записал вынужденно. При этом он повторно принес извинения за ненормативную лексику в адрес женщины и подчеркнул, что не перестанет считать Цоя легендой рока.

Как стало известно, 17-летний парень все еще находится в приюте для несовершеннолетних во Львове, куда его отправили из полицейского участка после задержания. Юноша говорит, что его мать в Одессе и не может приехать к нему из-за состояния здоровья, о других родственниках информации нет.

"Удерживают против воли"

Видеообращение одесского подростка привлекло внимание Алены Парфеновой, сопредседателя общественной организации "Родители SOS", которая попыталась разобраться в ситуации. В службе по делам детей ей сообщили, что так как юноша еще несовершеннолетний, то его в обязательном порядке должны передать одному из родителей или, в крайнем случае, законному опекуну по доверенности родителей.

"Мама парня — человек с инвалидностью и, как я понимаю, не может оформить доверенность. В связи с этим у меня возникает вопрос: его теперь до 18 лет закроют в приюте? Если свое заявление Наталья Пипа забрала, о чем сообщалось раньше, то на каком основании подростка все еще держат в приюте? Украинскими законами не запрещено путешествовать по стране. Видно, что парень нормальный и адекватный, так что это за удерживание [в приюте] против его воли?" — говорит в комментарии Фокусу Парфенова.

В полиции Львовской области объясняют, что этот вопрос находится в компетенции службы по делам детей.

"Насколько мне известно, за подростком еще в воскресенье [4 июня] выехал его отец", — сообщила спикер ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она уточняет, что лишь 6 июня был составлен протокол по статье "мелкое хулиганство", при этом неизвестно, забирала ли Наталья Пипа заявление из полиции.

Дозвониться до приюта, где находится одессит, и получить их комментарии не удалось.

Виноват Арестович

В разговоре с Фокусом нардеп Наталья Пипа призналась, что не общалась с мамой парня, хотя ранее говорила, что держит с ней связь и старается помочь как можно быстрее отправить парня домой в Одессу.

"Я давно сказала, что готова сотрудничать. Я сразу после того случая звонила в полицию, но там ответили, что они сами решат вопрос с его возвращением домой. Я предложила свою помощь, сказала, что могу оплатить билет, но мне отказали. Я также попросила о возможности поговорить с подростом, но мне не дали этого сделать", — говорит Пипа.

По ее словам, она лишь сегодня узнала в каком именно приюте держат парня. В полиции ей эту информацию не сообщили, уточняет нардеп.

"У меня не было намерения его задерживать и удерживать, я готова помочь всем, чем могу. Где-то его мама не справилась с воспитанием, но я знаю, что у нее инвалидность. Все мы люди и должны поступать по-человечески, поэтому я готова сотрудничать", — продолжает нардеп.

На вопрос, почему парня все еще удерживают в приюте, хотя у него непростая ситуация в семье и его могли отпустить без возбуждения административного дела, Пипа предположила, что это кому-то выгодно.

"Эта история получила большую огласку благодаря реакции бывшего внештатного советника Офиса президента. Алексей Арестович заступился за парня, а также за право говорить и петь на русском языке, что лишний раз доказывает, что он работает не на украинскую аудиторию. Этот скандал уже бы забыли и, думаю, парня не стали бы так долго держать в приюте, если бы не реакция Арестовича", — считает нардеп.

Именно с его подачи, по мнению Пипы, все еще продолжается "хайп" вокруг подростка.

При этом сам парень считает, что именно Пипа усложнила ему процесс "освобождения". В видео он заявил, что "она постаралась сделать так, чтобы его не выпустили даже по доверенности".

В службе по делам детей Львовской области пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Напомним, 2 июня во Львове народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа сделала замечание юноше, исполнявшему песни Виктора Цоя на улице. В ответ парень перешел на нецензурную лексику. Он сказал, что приехал из Одессы, которую ВС РФ якобы обстреливают сильнее Львова. Позже в интернете появилось видео, на котором подросток извинился перед Пипой и жителями Львова. При этом он обратился к аудитории уже на украинском языке. Извинения парень принес непосредственно за ненормативную лексику в адрес Пипы, но не за песни Цоя.