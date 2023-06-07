Скандал через Цоя триває: підліток все ще у притулку і звинувачує в цьому нардепку Наталію Піпу

Підліток, якого затримали за виконання пісень Віктора Цоя у центрі Львова, все ще перебуває у притулку для неповнолітніх. При цьому ані нардепка Наталія Піпа, яка викликала поліцію, ані правоохоронці не знають, чому хлопця досі не відпустили.

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Підліток з Одеси, якого 2 червня затримали у Львові за виконання пісень Віктора Цоя, вчора, 6 червня, записав відео, в якому розповів, що народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа показала лише фінальну частину скандальної розмови між ними. За словами хлопця, він спочатку намагався довести їй, що пісні Цоя не підпадають під закон про заборону російської музики в Україні, оскільки лідер гурту "Кіно" загинув ще до розпаду СРСР. Юнак запевняє, що нардепка розпочала зйомку їхньої сварки лише після того, як він вийшов із себе.

Також підліток повідомив, що відео із вибаченнями записав вимушено. При цьому він повторно перепросив за ненормативну лексику на адресу жінки та підкреслив, що не перестане вважати Цоя легендою року.

Як стало відомо, 17-річний хлопець досі перебуває у притулку для неповнолітніх у Львові, куди його відправили з поліційної дільниці після затримання. Юнак каже, що його мати знаходиться в Одесі й не може приїхати до нього через стан здоров'я, про інших родичів немає інформації.

"Утримують проти волі"

Відеозвернення одеського підлітка привернуло увагу Олени Парфьонової, співголови громадської організації "Батьки SOS", яка спробувала розібратися в ситуації. У службі у справах дітей їй повідомили, що оскільки юнак ще неповнолітній, то його обов'язково мають передати одному з батьків або, у крайньому разі, законному опікуну за довіреністю батьків.

"Мама хлопця — людина з інвалідністю і, як я розумію, не може оформити довіреність. У зв'язку з цим у мене виникає питання: його тепер до 18 років закриють у притулку? Якщо свою заяву Наталія Піпа забрала, про що повідомлялося раніше, то на якій підставі підлітка все ще тримають у притулку? Українськими законами не заборонено подорожувати країною. Видно, що хлопець нормальний й адекватний, то що ж це за утримання [у притулку] проти його волі?" — каже у коментарі Фокусу Парфьонова.

У поліції Львівщини пояснюють, що це питання перебуває у компетенції служби у справах дітей.

"Наскільки мені відомо, за підлітком ще в неділю [4 червня] виїхав його батько", — повідомила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона уточнює, що лише 6 червня було складено протокол за статтею "дрібне хуліганство", при цьому невідомо, чи забирала Наталія Піпа забирала свою заяву з поліції.

Додзвонитися до притулку, де знаходиться одесит, і отримати звідти коментарі не вдалося.

Винен Арестович

У розмові з Фокусом нардепка Наталія Піпа зізналася, що не спілкувалася з мамою хлопця, хоча раніше говорила, що тримає з нею зв'язок і намагається допомогти якнайшвидше відправити хлопця до Одеси.

"Я давно сказала, що готова співпрацювати. Я одразу після того випадку дзвонила в поліцію, але там відповіли, що вони самі розвʼяжуть питання з його поверненням додому. Я запропонувала свою допомогу, сказала, що можу сплатити квиток, але мені відмовили. Також я попросила про можливість поговорити з підлітком, але мені не дали цього зробити", — каже Піпа.

За її словами, вона лише сьогодні дізналася, в якому саме притулку тримають хлопця. У поліції цю інформацію не повідомили, уточнює нардепка.

"У мене не було наміру його затримувати та утримувати, я готова допомогти всім, чим можу. Десь його мама не впоралася з вихованням, але я знаю, що в неї інвалідність. Всі ми люди та повинні чинити по-людськи, тому я готова співпрацювати", — продовжує нардепка.

На запитання, чому хлопця все ще утримують у притулку, хоч у нього непроста ситуація в сім'ї та його могли відпустити без порушення адміністративної справи, Піпа припустила, що це комусь вигідно.

"Ця історія набула великого розголосу завдяки реакції колишнього позаштатного радника Офісу президента. Олексій Арестович заступився за хлопця, а також за право говорити й співати російською мовою, що вкотре доводить, що він працює не на українську аудиторію. Цей скандал уже забули б і, гадаю, хлопця не стали б так довго тримати у притулку, якби не реакція Арестовича", — вважає нардепка.

Саме з його подання, на думку Піпи, все ще продовжується "хайп" навколо підлітка.

При цьому сам хлопець вважає, що саме Піпа ускладнила йому процес "визволення". У відео він заявив, що "вона постаралася зробити так, щоб його не випустили навіть за довіреністю".

У службі у справах дітей Львівської області поки що ніяк не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, 2 червня у Львові народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа зробила зауваження юнакові, який виконував пісні Віктора Цоя на вулиці. У відповідь хлопець перейшов на нецензурну лексику. Він сказав, що приїхав з Одеси, яку ЗС РФ нібито обстрілюють сильніше за Львів. Пізніше в інтернеті з'явилося відео, на якому підліток перепросив перед Піпою та жителями Львова. При цьому він звернувся до аудиторії вже українською мовою. Вибачення хлопець приніс безпосередньо за ненормативну лексику на адресу Піпи, але не за пісні Цоя.