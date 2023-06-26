"Я горжусь тобой": Лобода обратилась к протестующей из Харькова после конфликта (видео)

Певица заявила, что конфликтом возле фонтана манипулируют, и она уважает харьковчанку за позицию. 16-летняя девушка рассказала журналистам, что ей платила разве что мама — за такси, а объятия Светланы Лободы были неприятными.

Related video

Светлана Лобода попала в скандал, обвинив автора пикета против концерта артистки в Харькове в работе на кого-то за деньги. 25 июня певица опубликовала в соцсетях пост, в котором обратилась к девушке.

"Девочка, которая простояла все время с плакатом "Харьков без Лободы" — я горжусь тобой. Ты имеешь право на свое мнение и я уважаю это. Потому что тоже хорошо знаю, что такое идти против течения", — написала она.

Лобода заявила, что из ее разговора с протестующей якобы пытаются сделать манипуляцию. По словам артистки, ей жаль, что кто-то видит в снятом диалоге возле фонтана пренебрежение.

"И желаю тебе никогда не терять силы духа", — добавила певица.

Артистка лишила пользователей возможности оставлять комментарии под публикацией.

"Харьков без Лободы": позиция протестующей

Журналисты Newsroom 25 июня опубликовали комментарий 16-летней Дарьи Вдовенко, которая устроила публичный протест против выступления Лободы в Харькове.

"У меня есть позиция по поводу Лободы, я ее не уважаю, и я подумала, что я должна это сделать", — объяснила она.

Девушка рассказала, что узнала о выступлении певицы менее чем за час до его начала, быстро сделала плакат и поехала в парк. По ее словам, вблизи фонтана протест не поддержали — харьковчане переспрашивали, почему она такого мнения и почему пришла на концерт. Вдовенко рассказала, что ее просили спуститься с фонтана охранники, аргументируя это сидением других слушателей на конструкции.

"Я ответила, что фонтан не работает. А еще сказала, что встану на свой рюкзак, чтобы не пачкать фонтан. Охранники же взяли рюкзак с моими вещами и положили на пол. Когда же Лобода сама залезла на фонтан, меня больше не занимали. Но один охранник пригрозил, что если я не спущусь, он порвет плакат", — вспомнила она.

Протестующая рассказала, что ей было неприятно от попыток Лободы ее обнимать. Девушка простояла с плакатом до завершения выступления и на вопрос певицы о финансировании пикета позже нашла ироничный ответ — мама дала ей деньги на такси до парка.

"У меня было желание общественной деятельности и раньше, но я не знала как, не было повода и смелости", — сказала Вдовенко.

Выпускница объяснила, что устроила пикет сама, потому что ее друзья-единомышленники выехали из Харькова. Однако, по ее словам, после распространения видео конфликта в сети девушка получила сообщения с поддержкой от знакомых и одноклассников.

Напомним, 25 июня Светлана Лобода дала импровизированный концерт в Харькове. К месту проведения выступления пришла девушка с плакатом, на котором было написано "Харьков без Лободы". Певица обняла протестующую и спросила, кто заплатил ей за пикет.

Певица Тина Кароль опубликовала видео своей встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане. Она передала главе католической церкви дневник ребенка из Мариуполя об оккупации, из которого ранее зачитывал цитаты президент Владимир Зеленский.