Бьянка Цензори снова появилась на улице без нижнего белья (фото, видео)

За последние сутки жена Канье Уэста отличилась двумя очень нескромными ансамблями. Она игнорирует белье и носит одежду, которая совершенно ничего не скрывает.

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29-летняя жена рэпера Канье Уэста снова привлекла к себе внимание, появившись с мужем в торговом центре The Grove в Лос-Анджелесе, когда они шли в семейный ресторан The Cheesecake Factory, а затем отправились на деловую встречу, пишет TMZ.

На ней был прозрачный бежевый топ, сквозь который просвечивала обнаженная грудь, и неоново-зеленые леггинсы. Образ завершали черные туфли на каблуке и гладко зачесанные назад волосы.

В какой-то момент Канье Уэст стянул с одной ягодицы жены леггинсы, показав всему миру, что она не носит нижнее белье.

Сам он надел толстовку с капюшоном, черные широкие штаны, которые сидели очень низко и обнажали его черные боксерские трусы, и массивные черные кроссовки.

После деловой встречи пару также видели выходящей из здания, а Уэст открывал дверь своей жене и держал ее за руку.

В какой-то момент Цензори сменила черные туфли на пару белых прозрачных сандалий на каблуке.

За последние сутки Бьянка второй раз эпатирует публику своими ансамблями. Накануне вечером ее видели во время вечерней прогулки с мужем, и она надела прозрачный черный комбинезон с ультратонкими и почти невидимыми бретелями. Образ она завершила такими е колготками, проигнорировав трусы. Чтобы скрыть интимные части тела, она держала телефон в районе паха.

На прошлой неделе к Бьянке прилетала из Мельбурна ее мать Александра Цензори. Во время прогулок с ней жена рэпера выглядела скромнее, чем обычно, надев розовое мини-платье.

Рынее Фокус писал, что отец Бьянки хочет серьезно поговорить с Канье Уэстом и попросить его, чтобы тот не превращал его дочь в "дешевый товар".