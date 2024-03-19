Б'янка Цензорі знову з'явилася на вулиці без спідньої білизни (фото, відео)

За останню добу дружина Каньє Веста відзначилася двома дуже нескромними ансамблями. Вона ігнорує білизну і носить одяг, який абсолютно нічого не приховує.

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29-річна дружина репера Каньє Веста знову привернула до себе увагу, з'явившись із чоловіком у торговельному центрі The Grove у Лос-Анджелесі, коли вони йшли до сімейного ресторану The Cheesecake Factory, а потім вирушили на ділову зустріч, пише TMZ.

На ній був прозорий бежевий топ, крізь який просвічувалися оголені груди, і неоново-зелені легінси. Образ завершували чорні туфлі на підборах і гладко зачесане назад волосся.

У якийсь момент Каньє Вест стягнув з однієї сідниці дружини легінси, показавши всьому світу, що вона не носить спідньої білизни.

Сам він одягнув толстовку з капюшоном, чорні широкі штани, які сиділи дуже низько і оголювали його чорні боксерські труси, і масивні чорні кросівки.

Після ділової зустрічі пару також бачили такою, що виходить із будівлі, а Вест відчиняв двері своїй дружині і тримав її за руку.

У якийсь момент Цензорі змінила чорні туфлі на пару білих прозорих сандалій на підборах.

За останню добу Бьянка вдруге епатує публіку своїми ансамблями. Напередодні ввечері її бачили під час вечірньої прогулянки з чоловіком, і вона одягла прозорий чорний комбінезон з ультратонкими та майже невидимими бретелями. Образ вона завершила такими ж колготками, проігнорувавши труси. Щоб приховати інтимні частини тіла, вона тримала телефон у районі паху.

Минулого тижня до Б'янки прилітала з Мельбурна її мати Александра Цензорі. Під час прогулянок із нею дружина репера мала скромніший вигляд, ніж зазвичай, одягнувши рожеву мінісукню.

Раніше Фокус писав, що батько Б'янки хоче серйозно поговорити з Каньє Вестом і попросити його, щоб той не перетворював його дочку на "дешевий товар".