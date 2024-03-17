Б'янка Цензорі здивувала своїм вбранням під час прогулянки з матір'ю (фото)

Рожева міні-сукня Б'янки мало що залишала уяві, але все ж мала скромніший вигляд, ніж її традиційний одяг. Мати дівчини мала набагато елегантніший вигляд.

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29-річна дружина американського репера Каньє Веста Б'янка Цензорі привезла з Мельбурна до Лос-Анджелеса свою матір і тепер гуляє з нею містом, показуючи місцеві визначні пам'ятки. У її присутності дівчина має дещо скромніший вигляд, ніж звикла. Так, папараці сфотографували Олександру і Б'янку Цензорі під час прогулянки, і користувачі відзначили, що цього разу дружина музиканта одягла, за її мірками, дуже скромне вбрання, пише Daily Mail.

Б'янка традиційно проігнорувала бюстгальтер і ходила в ультракороткій рожевій сукні з Y-подібним вирізом на бретельках з кристалічною підкладкою. Вона поєднувала її з прозорими гольфами до коліна і парою кремових туфель на невисоких підборах. З прикрас на ній були сережки-кільця і масивна каблучка з діамантом на безіменному пальці.

У руках вона тримала ключі від машини і телефон.

Олександра і Б'янка Цензорі

Що стосується Александри Цензорі, то вона обрала повністю чорну сукню-міді з асиметричним подолом і такого ж кольору туфлі. Образ австралійка доповнила темно-сірою сумочкою і сонцезахисними окулярами із золотою фурнітурою.

Поки Бьянка милувалася своїм відображенням у вітрині, Александра поправляла зачіску.

Напередодні дружина Веста разом з матір'ю були помічені, коли виходили з приватного літака Веста після виступу Каньє на фестивалі Rolling Loud. На Б'янці був повністю прозорий купальник зі стрінгами, під який вона одягла прозорі чорні колготки. Незважаючи на чутки про те, що її батьки були "ображені" її непристойним вбранням, Олександру, схоже, не збентежив сміливий купальник дочки.

А ось батька дівчини, Лео Цензорі, непристойний вигляд дочки не тішить. Він навіть хоче серйозно поговорити із зятем і зажадати від нього, щоб той не перетворював його Б'янку на "дешевий трофей".

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі і Кім Кардаш'ян разом були присутні на прослуховуванні нового альбому Веста Vultures 2 на початку цього місяця. Соцмережі облетіли кадри, де колишня і нинішня дружина репера мило спілкуються.