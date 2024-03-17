Бьянка Цензори удивила своим нарядом во время прогулки с матерью (фото)

Розовое мини-платье Бьянки мало что оставляло воображению, но все же выглядело поскромнее, чем ее традиционная одежда. Мать девушки смотрелась куда элегантнее.

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29-летняя супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори привезла из Мельбурна в Лос-Анджелес свою мать и теперь гуляет с ней по городу, показывая местные достопримечательности. В ее присутствии девушка выглядит несколько скромнее, чем привыкла. Так, папарацци запечатлели Александру и Бьянку Цензори во время прогулки, и пользователи отметили, что в этот раз жена музыканта надела, по ее меркам, очень скромный наряд, пишет Daily Mail.

Бьянка традиционно проигнорировала бюстгальтер и расхаживала в ультракоротком розовом платье с Y-образным вырезом на бретельках с кристаллической подкладкой. Она сочетала его с прозрачными гольфами до колена и парой кремовых туфель на невысоком каблуке. Из украшений на ней были серьги-кольца и массивное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

В руках она держала ключи от машины и телефон.

Александра и Бьянка Цензори

Что касается Александры Цензори, то она выбрала полностью черное платье-миди с ассиметричным подолом и такого же цвета туфли. Образ австралийка дополнила темно-серой сумочкой и солнцезащитными очками с золотой фурнитурой.

Пока Бьянка любовалась своим отражением в витрине, Александра поправляла прическу.

Накануне жена Уэста вместе с матерью были замечены, когда выходили из частного самолета Уэста после выступления Канье на фестивале Rolling Loud. На Бьянке был полностью прозрачный купальник со стрингами, под который она надела прозрачные черные колготки. Несмотря на слухи о том, что ее родители были "оскорблены" ее непристойными нарядами, Александру, похоже, не смутил смелый купальник дочери.

А вот отца девушки, Лео Цензори, непристойный вид дочери не радует. Он даже хочет серьезно поговорить с зятем и потребовать от него, чтобы тот не превращал его Бьянку в "дешевый трофей".

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори и Ким Кардашьян вместе присутствовали на прослушивании нового альбома Уэста Vultures 2 в начале этого месяца. Соцсети облетели кадры, где бывшая и нынешняя жена рэпера мило общаются.