Бьянка Цензори и Ким Кардашьян вместе сходили на вечеринку Канье Уэста (видео)

Бывшая и нынешняя жены Канье Уэста мило общались и выглядели, будто дружат всю жизнь. Их совместное появление на публике немало удивило фанатов.

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Бывшая жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян посетила вечеринку Vultures Listening Party в Сан-Франциско, где проходило прослушивание последнего студийного альбома Ye под названием "Vultures 1", и вполне комфортно чувствовала себя в компании нынешней супруги музыканта Бьянки Цензори. Женщин, которые вместе веселились и переговаривались, сняли на камеры присутствующие. Фото и видео уже облетели сеть и немало удивили поклонников. Опубликовал их и ресурс FirstNews Music.

В видеоролике с мероприятия можно увидеть Бьянку в розовом топе, которая снимает выступление мужа на свой телефон, а Ким стоит рядом с ней.

Поклонники были явно шокированы, увидев двух женщин в компании друг друга, и быстро отреагировали на запись.

"Не ожидала этого"… "О чем, черт возьми, они думают?"… "Я не знаю, но это безумие"… "Что за черт?" – пишут в комментариях.

Бьянка была одета на удивление скромно

По слухам, у Ким сложились дружеские отношения с Бьянкой, однако многодетной матери очень не нравится, как Цензори одевается. Она уже попросила ее выбирать наряды поскромнее, когда дети Уэста находятся у него, и та прислушалась.

"Ким посоветовала Канье никогда не позволять Бьянке так одеваться в присутствии своих детей. Она искренне удивлена, что певец позволил своей жене вот так покинуть дом", – говорили журналистам инсайдеры.

Эти просьбы подействовали. В компании 10-летней Норт и других детей рэпера она стала одеваться более скромно и не злоупотреблять отсутствием нижнего белья, как делает это обычно.

В отличие от непристойного гардероба Бьянки, Ким просили сменить одежду, если Канье чувствовал, что она показывает слишком много тела, причем артист сильно влиял на ее выбор моды во время их семилетнего брака.

"Канье делал с Ким то же самое, что он делает с Бьянкой на протяжении всего их брака. Разница в том, что когда Канье одевал Кима, его уважали как личность – как художника. К сожалению, Ким знает, через что проходит Бьянка, но она считает, что Цензори должна была знать, во что она ввязывается", – отмечают источники.

Однако Бьянка утверждает, что за ее гардероб отвечает она сама. Девушка, по словам приближенных к ней, прекрасно осознает, что она делает, и эпатаж является одним из ее продуманных маркетинговых ходов.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори испугалась штрафа за эксгибиционизм.